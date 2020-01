Paasevenement Simply Jesus viert vijfjarig bestaan met gratis entree

Op Tweede Paasdag, 13 april 2020, vindt voor de vijfde keer het Paasevent Simply Jesus plaats.



Om die reden worden toegangskaarten eenmalig gratis aangeboden. Vanwege de flinke groei is er gekozen voor een nieuwe locatie met meer ruimte: het Omnisport in Apeldoorn.



Tijdens deze vijfjaarsspecial brengt spreker David de Vos (Go and Tell) twee laagdrempelige en pakkende boodschappen. “Simply Jesus is een moment om los te komen van alle drukte en hectiek. Een moment om stil te staan bij waar het met Pasen écht om draait: Jezus overwon de dood en wil contact met ons”, aldus David de Vos.



Nieuwe locatie: Omnisport Apeldoorn



Sinds de start van Simply Jesus is het bezoekersaantal flink gestegen. Dit jaar worden tussen de vijfduizend en zevenduizend bezoekers verwacht. Daarom wijkt Simply Jesus uit naar een nieuwe locatie: Omnisport in Apeldoorn. David de Vos: “We pakken dit jaar flink uit, omdat we geloven in een grote God. Tijdens het evenement willen we iets van die grootheid laten zien. Omdat we zoveel mogelijk mensen (jong en oud, gelovig en ongelovig) de kans willen geven om dit mee te maken, hebben we voor het Omnisport gekozen.



Het programma staat open voor iedereen en is voor alle leeftijden. Ook voor mensen die niet in God geloven en wel eens willen weten waar Pasen over gaat of wie Jezus eigenlijk is. Voor kinderen van de basisschool is er een uitgebreid eigen programma.



Meer informatie en tickets op https://www.simplyjesus.nl