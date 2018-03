Persuitnodiging presentatie Rli-advies over voedselbeleid op 3 april

Op 3 april 2018 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies uit over voedselbeleid ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt het advies in ontvangst en geeft een eerste reactie.



De raad nodigt de media van harte uit om de presentatie van het advies bij te wonen.



Over het advies



De klimaatopgave brengt de komende decennia grote veranderingen met zich mee in het voedselsysteem. De productie en consumptie van dierlijke producten, zoals vlees, zuivel en eieren, dragen in belangrijke mate bij aan de broeikasgasuitstoot van dit systeem. In 2050 zal ons menu minder dierlijke producten bevatten en zal de productieruimte voor de veehouderij kleiner zijn. De raad adviseert om in het huidige voedselbeleid voor te sorteren op deze ontwikkelingen. Zo kunnen de negatieve gevolgen van de noodzakelijke omschakeling worden verkleind en de kansen – die er óók zijn – benut. Met een voedselbeleid gericht op een duurzaam en gezond voedselsysteem worden de klimaat- en milieuproblemen in de veehouderij gemakkelijker opgelost en wordt tegelijkertijd de leefomgeving gezonder.



Lees meer over het advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’



Datum en tijd: dinsdag 3 april 2018, 13.30-16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)



Plaats: VNO NCW, de Malietoren, grote zaal 7e etage, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag



Aanmelden Aanmelding voor de bijeenkomst is gewenst via e-mail: miep.eisner@rli.nl



Programma



De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Krijn Poppe zullen het advies presenteren en overhandigen aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.



Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank en voormalig SER-voorzitter zal zijn reactie geven op het advies en de uitdagingen van het klimaatakkoord voor het voedselsysteem.



Daarna zal een panel van jonge ondernemers en onderzoekers hun visie geven op een duurzaam en gezond, houdbaar voedselsysteem, waarna een discussie volgt.



Interviewverzoeken



Interviews met de voorzitter van de raad, Jan Jaap de Graeff of raadslid Krijn Poppe , kunt u aanvragen via miep.eisner@rli.nl of 06 153699339. Op het publiceren rust een embargo tot 3 april 2018, 14.30 uur.