Reactie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds op nieuws over obesitas

Reactie op oorspronkelijk bericht van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/27/100-duizend-volwassenen-hebben-morbide-obesitas



In actie komen tegen overgewicht is belangrijker dan ooit



Amsterdam, 4 juli 2018



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vindt de nieuwe cijfers over overgewicht en obesitas in Nederland die vandaag zijn bekendgemaakt zeer zorgwekkend.



Overgewicht en obesitas vergroten de kans op maar liefst 12 vormen van kanker, waaronder borst- en darmkanker, de twee kankersoorten die in Nederland het meest voorkomen.



Eind mei 2018 publiceerde het Wereld Kanker Onderzoek Fonds de bevindingen van de grootste studie ooit naar voeding, leefstijl en kanker. De bevindingen laten zien dat overgewicht, op roken na, de grootste risicofactor is voor kanker.



De toename van het aantal mensen met overgewicht en obesitas betekent dat in de toekomst mogelijk meer gevallen van kanker vastgesteld zullen worden die te maken hebben met overgewicht. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vraagt daarom met urgentie aandacht voor het groot belang van een gezond gewicht ter preventie van kanker.



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds nodigt iedereen in Nederland uit om de online BMI-calculator te gebruiken op wkof.nl/bmi en om de adviezen voor een gezond gewicht te lezen op wkof.nl/aanbevelingen.