Op jacht naar de 100 populairste bieren over 2020

Wat zijn de populairste bieren over 2020? Deze vraag stelt Bierista aan alle bierdrinkers van Nederland. Iedere bierliefhebber kan tot en met woensdag 23 december zijn of haar stem uitbrengen. Op zaterdag 26 december wordt de Top 100-lijst officieel bekend gemaakt op Bierista.nl.



Het einde van het jaar nadert. Tijd voor lijstjes. “Bij Bierista zijn we nieuwsgierig welke bieren dit jaar favoriet zijn. Iedereen kan stemmen en alle bieren zijn in de race. Stemmen is heel simpel. Als je nog geen Bierista-account hebt, maak je er gratis een aan op bierista.nl. Via je accountpagina kun je stemmen en bierkennis vergaren met gratis toegankelijke e-learnings”, aldus Alain Schepers van Bierista, onlangs door bureau OAK uitgeroepen tot nummer 1 bierwebsite van Nederland.



De digitale stembus is begin deze week open gegaan. “We zien de meest waanzinnige lijstjes voorbij komen. Lijstjes met bekende bieren zoals Hertog Jan Pilsener en Bird of Prey van Uiltje Brewing Company, maar ook exoten, waar we zelfs op de redactie nog nooit van hadden gehoord. Die diversiteit is geweldig. Het geeft maar weer aan hoe kleurrijk het bierlandschap in ons land is. Leuk is ook dat iedereen zijn Top 10 kan delen, ter inspiratie voor collega-bierliefhebbers.”



Het tellen van de stemmen wordt een flinke klus. “We hebben inmiddels extra hulptroepen ingeschakeld en alle verloven zijn voorlopig ingetrokken”, aldus de Bierista, die daags na opening van de stembus de lijstjes in grote hoeveelheden ziet binnenstromen. "We zijn voorbereid op een stortvloed aan stemmen. Laat maar komen!”, aldus Alain Schepers.