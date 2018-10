Nederlandse start-up dobbi meest innovatieve stomerij ter wereld

De Nederlandse start-up dobbi is dit weekend in Milaan door een internationale vakjury verkozen tot ‘meest innovatieve stomerij van de wereld’. Daarnaast eindigde de online was- en stoomservice op de 4de plek in de “best overall” verkiezing.



The Global Best Practice Award Program 2018

De verkiezing vond plaats tijdens de Expodetergo in Milaan, de vakbeurs voor professionele textielreiniging. Vanuit meer dan 350 inschrijvingen uit 40 landen werden dit weekend de winnaars verkozen door een internationale vakjury bestaande uit 20 branche experts. De jury beoordeelde de bedrijven op onder andere kwaliteit, duurzaamheid, businessmodel, service en innovatie.



Miljoenen huishoudens

Voor oprichters Ruben van Pelt en Maurits Tiethoff is deze prestigieuze award een bewijs dat ze op de goede weg zijn. “De top textielreinigings bedrijven ter wereld doen mee aan deze verkiezing en om dan als winnaar verkozen te worden is echt een enorme eer. We geloven dat we een uniek model hebben waarmee we de stomerijmarkt voorgoed kunnen veranderen. Doordat we gratis halen en brengen aan huis maken we de kwaliteitsstomerij weer beschikbaar voor iedereen en voor het eerst ook weer buiten de grote steden”, aldus Van Pelt. Die service is één van de aspecten die bij de vakjury duidelijk in de smaak is gevallen. “We zijn pas dit jaar echt gestart en nu al voor miljoenen huishoudens in Nederland beschikbaar. Met succes, want steeds meer mensen ontdekken het gemak van dobbi.” Aldus Tiethoff. Het bedrijf waarin Postnl en Henkel begin dit jaar investeerde wil nog voor het einde van dit jaar in heel Nederland beschikbaar zijn.



Als “beste stomerij ter wereld” werd het Chinese Fornet Laundry verkozen, een Chinese stomerij keten met meer dan duizend vestigingen in ruim tweehonderd steden.



Meer informatie over dobbi staat op deze site https://www.dobbi.com/

Download highres afbeeldingen: http://hdv-mailchamp.nl/upload/attach/highresdobbi...



Over dobbi

Dobbi powered by Persil is de was- en stomerij-app in Nederland. Dobbi biedt de hoogste professionele kwaliteit in stomen, wassen, vouwen en strijken aan huis. De service biedt een oplossing voor mensen die zoeken naar gemak of die vanuit noodzaak een alternatief nodig hebben voor het wassen en stomen van kleding. Dobbi, opgericht door Maurits Tiethoff en Ruben van Pelt, is actief in groot Amsterdam. Met Henkel en PostNL als aandeelhouders en Danny Mekic als lid van de RvC is het streven om dobbi binnen een jaar landelijk uit te rollen.



• Maandag tot en met vrijdag van 08:00-20:00 uur

• Tijdvensters van 2 uur en binnen een omlooptijd van 48 uur beschikbaar



Zie hier de bekendmaking:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPos...



Video: