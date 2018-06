StoomSneltrein op weg naar Hoorn, Enkhuizen & Medemblik

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik bestaat 50 jaar! Dat wordt gevierd tijdens het Bello Festival op zaterdag 7 en zondag 8 juli. Het Langste Historische Vervoersevenement van Nederland zal plaatsvinden tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.



Tussen Hoorn en Medemblik rijdt ieder uur een historische stoomtram van het rijdende museum. Drie keer per dag vaart MS Friesland uit 1956 tussen Medemblik en Enkhuizen. De reis van in totaal 60 kilometer door de Historische Driehoek is compleet dankzij de speciale StoomSneltrein, die speciaal tijdens dit weekend rijdt tussen Hoorn en Enkhuizen (3x per dag).



De StoomSneltreinen worden gereden door de stoomlocs 011075 en 65018 van de Stoom Stichting Nederland uit Nederland. Eerstgenoemde is met 25 meter lengte en gewicht van maar liefst 190 ton de grootste locomotief van Nederland. Ze kan 140 kilometer per uur halen. In totaal komen tijdens het evenement 10 stoomlocomotieven in actie.



Meer informatie: https://www.stoomtram.nl/nl