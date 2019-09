Coolmark en Johnson Controls YORK® bundelen krachten in Nederland

Coolmark BV en Johnson Controls YORK® zijn een samenwerking aangegaan voor de Nederlandse HVAC-markt (Heating Ventilation and Airconditioning). Door deze uitbreiding versterkt Coolmark BV haar positie als vooruitstrevende distributeur, met het meest volledige productengamma in Nederland.



Het assortiment van Coolmark wordt hiermee uitgebreid met lucht/water en water/water warmtepompen; koelmachines; fancoilunits; regeltechniek en waterregelkleppen alsook een assortiment rooftopunits van YORK®. Coolmark zal zich richten op het werkgebied tussen 0 en 600kW koel- en verwarmingsvermogen.



“Het innovatieve en hoogstaande productassortiment van Johnson Controls YORK® gecombineerd met ons fijnmazige service- en distributienetwerk, 25 jaar kennis van de lokale markt en ons eigen team van experts, vormen de ideale ingrediënten voor deze samenwerking,” licht Hoofd projecten Huibert Baak bij Coolmark BV toe. “Twee bedrijven die elkaar versterken en innovatie en verduurzaming in Nederland naar een hoger plan willen tillen. Door deze nieuwe samenwerking kunnen installateurs en adviseurs zich onderscheiden op het gebeid van innovatieve en duurzame oplossingen, geld besparen en hun business laten groeien.”



Innovatieve oplossingen



De Johnson Controls YORK® AMICHI chiller/warmtepomp, in de range van 11 tot 254 kW is een dergelijke oplossing. Dit modulaire systeem, uitbreidbaar tot maximaal 32 units, voldoet niet alleen aan alle huidige wensen van installateurs, adviseurs en gebruikers op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid maar biedt ook installatiegemak en bedrijfszekerheid.



Een andere vooruitstrevende oplossing is de Verasys.® Dit eerste plug-and-play Building Management Systeem voor de middelgrote commerciële markt combineert perfect opwekking, afgifte en regeltechniek. Een ideale oplossing zonder ingewikkelde programmatuur of uitgebreide engineering maar wel voorzien van de laatste ontwikkelingen op technisch gebied.



Ook op het terrein van koudemiddelen heeft YORK® enorme stappen gemaakt, zo zijn er nu al oplossingen leverbaar met het koudemiddel R454B en een GWP waarde van 467. Dit is 75% lager dan R410 en 30% lager dan R32.



Tijdens de Installatie Vakbeurs van 10 tot en met 12 september a.s. in Hardenberg presenteren Coolmark en YORK® het productengamma op standnummer 447.