Veel exposities voor beeldend kunstenaar Paméla Maria

Beeldend kunstenaar Paméla Maria uit Amsterdam heeft een drukke tijd voor de boeg. Komend najaar neemt zij deel aan 3 kunstmanifestaties in België en Amsterdam, en voor 2020 en 2021 staan exposities gepland in Canada en New York. Op dit moment exposeert Paméla Maria in Madrid. Haar werken zijn daar t/m 22 augustus te zien in Van Gogh Art Gallery.



Van 10-18 augustus a.s. neemt Paméla Maria deel aan de 44e Art Nockturne in Knokke-Heist in België. Daar presenteert zij recente werken in het discoveries pavillion. Op deze beurs is een mix te zien van hedendaagse en gevestigde kunst van onbekende en bekende kunstenaars, gecombineerd met antiek.



Van 10-13 oktober volgt deelname aan de 13e hedendaagse kunstbeurs ACAF, the accessible art fair, in Brussel. Dit 4-daagse evenement biedt een platform voor kunstenaars om hun werk in een prestigieuze ruimte (Paleis voor schone kunsten) te exposeren en biedt een springplank naar een (internationale) carrière.



Daarna exposeert Paméla Maria van 31 oktober t/m 3 november op de Affordable Art Fair (AAF) in Amsterdam, na succesvolle deelname aan de AAF-Brussel in maart jl. Maximum prijs van de werken is 7500,-. Paméla Maria exposeert hier samen met Hetty Huisman en Kika Notten.



2020

In 2020 houdt Paméla Maria een solo expositie bij Gallery Gora in Montréal, Canada. De galerie bevindt zich in het hartje van de stad, vertegenwoordigt nationale en internationale hedendaagse kunstenaars en ontvangt meer dan 10.000 bezoekers per jaar. De exacte datum is nog niet bekend.



2021

Voor 3 t/m 23 september 2021 staat een solo expositie gepland bij Gallery Artifact in New York. Eigenaar Serge Gregorian leidt deze galerie al 20 jaar. De galerie kenmerkt zich door een eigenzinnige en actieve manier van promoten van kunstenaars, zowel online als op beurzen wereldwijd.



Adressen en info:



Van Gogh Art Gallery (t/m 22 augustus)

Calle de las Hileras 6, 28013 Madrid, Spanje

http://www.vangoghartgallery.es/





Art Nockturne (10-18 aug; dagelijks van 16:00-21:00 u)

CC Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke-Heist, België

https://www.artnocturneknocke.com/

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Paméla Maria voor een digitale uitnodiging.



ACAF (10-13 okt)

Palais des Beaux Arts ( https://www.bozar.be/ )

Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

https://www.accessibleartfair.com/





AAF-Amsterdam (31 okt t/m 3 nov, 11-18 u)

De Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231, Amsterdam

https://affordableartfair.com/fairs/amsterdam



Gallery Gora (2020)

Sherbrooke West, suite 205 Montréal, Canada

http://gallerygora.com/



Gallery Artifact (3 t/m 23 sept 2021)

84 Orchard street, New York, USA

https://www.artifactnyc.net/