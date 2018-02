De Handwerkbeurs in Zwolle, het event voor textiele hobby’s

ZWOLLE, 20180206 -- Het jaarlijks terugkerende evenement voor liefhebbers van textiele hobby’s viert haar derde lustrum in de IJsselhallen Zwolle. Van donderdag 15 februari tot en met zondag 18 februari is de Handwerkbeurs te bezoeken. Er zijn ruim 200 exposanten uit binnen- en buitenland, om een zo interessant mogelijk assortiment te kunnen bieden.



Voor elk wat wils op het gebied van borduren, breien, haken, quilten, verven, naaimachines, stoffen, spinnen en weven, kantklossen, vilt en kralen. Er zijn ook nieuwe trends zijn te zien, zo is het thuisgebruik van de plotter in opkomst, worden er steeds meer zelf garens geverfd en ook het Diamond Painting is zeer populair en mag niet ontbreken. Er zijn diverse boeklanceringen zoals het nieuwe ‘CraftDates’ boek, waarvan op vrijdag 16 februari de officiële lancering plaatsvindt.



Vernieuwing in het handwerken is te vinden in de grens tussen online en offline. Nederland kent inmiddels vele bloggers op handwerkgebied. Daaronder scharen zich steeds meer vloggers, die communiceren via filmpjes en YouTube. Veel bloggers zijn tevens ontwerper van bijvoorbeeld brei- of haakpatronen of zijn verbonden aan bepaalde merken of winkels. Denk bijvoorbeeld aan het eigen tv-programma van Wolplein, ‘Koffie & Wol’. Of aan de creatieve blogsters van het concept ‘CraftKitchen’ van o.a. Durable Yarns. Dit alles is ook op de beurs terug te vinden. In het dagelijkse leven zijn de ontwerpers en bloggers alleen via internet te bereiken. Tijdens de beurs kan iedereen met ze praten en zien wat ze maken of alleen even gedag zeggen. Ook op het loungeplein zijn elke dag andere social media bloggers aanwezig.



Op het ogenblik is amigurumi specialist Dendennis een veelgevraagde ontwerper, zijn haakpatronen worden in groten getale verkocht en gemaakt. Hij is dan ook alle dagen op de beurs te vinden. Daarnaast zijn ook ontwerpsters als Claire Boeter van byClaire, Annemarie Arts, Tessa van Riet, Puk Vossen, Stefanie Trouwborst, Annelies Baes, Blanche Vandenbroek (quilten) en Majo van der Woude (borduren) aanwezig voor meet & greets of het geven van workshops.



Er is een quilttentoonstelling te bezichtigen. Quiltster Maud von Bergh-Arnoldus van Laurierboompje exposeert een aantal quilts, gemaakt van sitsen stoffen. Deze sitsen vallen op door de prachtige motieven die gebaseerd zijn op de originele dessins uit de VOC-tijd (onze Gouden Eeuw). De totale collectie omvat 13 grote en middelgrote quilts, die Maud in de afgelopen twee jaar heeft gemaakt.



De Handwerkbeurs is open van donderdag 15 februari t/m zondag 18 februari van 10.00 tot 17.00 uur (op zondag tot 16.00 uur). Parkeren is gratis. Het adres van de IJsselhallen is Rieteweg 4 te Zwolle. Meer informatie is te vinden op de website www.handwerkbeurs.nl.