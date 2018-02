Nieuwe kansen voor werknemers Verzekeringsbedrijven

Na jaren van minimale salarisverhogingen, gaan de werknemers in de verzekeringssector er eindelijk weer op vooruit. De salarisverhoging van 2% in 2018 en 2% in 2019 en een jaarlijks opleidingsbudget zijn voor de werknemers een positieve ontwikkeling. Inge de Vries, cao-onderhandelaar van De Unie: “Ik ben tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat bij de Cao Verzekeringsbedrijven. Deze cao is van toepassing op de werknemers bij kleine en middelgrote verzekeraars."



De Unie is ook blij met de voortgang in het inzetbaarheidsbeleid voor de sector. De Vries daarover: “Bij de verzekeringsbedrijven zien we een fors verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg van de heftige concurrentie, automatisering en robotisering.” De Unie wil daarom dat werkgevers investeren in de ontwikkeling van hun werknemers. “Bij deze Cao hebben we de werkgevers ook op dit pad gekregen. We hebben een opleidingsbudget van jaarlijks 750 euro afgesproken. Werknemers kunnen dit gebruiken om een opleiding te betalen, maar ook om een loopbaanscan te doen en loopbaanadvies te volgen.” De Unie zet zich in om werknemers een toekomst te bieden. Die toekomst kan binnen of buiten de verzekeringssector zijn. De werkgevers moeten zich hiervoor inzetten, dat zijn ze verplicht aan de werknemers die zich zolang voor het bedrijf hebben ingespannen.



Het verbond van verzekeraars onderhandelt namens de werkgevers.