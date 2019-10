Zesde Eneco NK Tegenwindfietsen met vomit area en riemen-vast-tribune

Viertal stormbestendige faciliteiten markeren komende editie



Wegvliegende petjes, verbeten koppen en momenten waarop letterlijk het snot voor de ogen wordt gefietst: dit zijn toonbeelden van de enorme wind-tegen-kracht op de Oosterscheldekering tijdens het jaarlijkse Eneco NK Tegenwindfietsen. Heel Nederland kent het fenomeen inmiddels door dit soort beelden en heroïsche verhalen. Met de introductie van onder meer een stormbestendige tribune en heuse vomit area langs het 8,5 km lange parcours kondigt de organisatie vandaag via een video de zesde editie aan én laat het met een knipoog zien dat het een steeds serieuzer evenement wordt. Dat de vorige edities stormachtig waren, bewijst de wand met de teruggevonden voorwerpen bij de finish. Het Eneco NK Tegenwindfietsen wordt verreden drie dagen nadat de organisatie het signaal heeft gegeven dat het minimaal windkracht 7 gaat waaien uit het zuidwesten: ‘We kriehen sturm!’.



Snot, zweet en tegenwind

De afgelopen edities laten zien dat deelnemers zich elk jaar beter voorbereiden op het evenement. De organisatie kan dan ook niet achterblijven. Bedenker en mede-organisator van het NKT Robrecht Stoekenbroek:



“Elk jaar weer worden we ingehaald door de stormachtige realiteit van het evenement, maar ook door de lol die iedereen ervaart. Daar helpen we graag een handje bij. Grappenderwijs raadden we familie, fans maar ook de vele hobbyfotografen al eens aan om voor hun eigen veiligheid toch in hemelsnaam thuis te blijven. Met soms windkracht 11 in 2016 overigens geen gek advies. Ook het NKT reglement doet een duit in het zakje: alle deelnemers dienen voor de eerstvolgende volle maan gefinisht te zijn en braken mag, mits niet over andere deelnemers en bij voorkeur in de daarvoor aangewezen vomit area.”



Stormbestendige tribunes

Steeds meer mensen willen het dan ook een keer ervaren en de organisatie wordt het hele jaar door bestookt met verzoeken tot voorinschrijving en wildcards. Helaas zijn er maar 300 plekken voor de inmiddels bijna 11.000 potentiële deelnemers die zich op de Facebook pagina hebben aangemeld. Op deze pagina wordt de ‘We kriehen Sturm’ aankondiging gedaan, waarna iedereen zich hier zo snel mogelijk kan opgeven. Want vol = vol.



”Voor de 300 gelukkigen en hun aanhang hebben we ook dit jaar weer genoeg ervaringen toegevoegd. Publiek zal zich veilig wanen op de stormbestendige, met beton en spanbanden verankerde tribunes, terwijl het stormorkest haar best doet boven de fluitende wind uit te komen. Voor de stoempers is er onderweg een vomit area ingericht en we hebben een wand met teruggevonden voorwerpen, met verrassende items van de afgelopen editie.”



Over het NKT

Het Eneco NK Tegenwindfietsen wordt op een gewone, oerdegelijke fiets met terugtraprem en zonder versnellingen afgelegd op de Oosterscheldekering. 200 Hollandse bikkels trotseren de 'Dutch Mountain' in hun uppie, 100 mensen doen mee aan de ploegentijdrit. Als het aan de organisatie ligt, doet iedere Nederlander in elk geval één keer in zijn leven mee aan deze oer-Hollandse krachtmeting, waarbij je je als stadsfietser of postbode kunt vergelijken met (ex)topsporters. De roergangers achter het NKT zijn zelf gepassioneerde liefhebbers van alles wat oer-Hollands is en waren in het verleden onder andere bedenkers van de Unox Nieuwjaarsduik. De organisatie koestert het imago van het evenement dat het midden houdt tussen een Nieuwjaarsduik en een Elfstedentocht. Het NKT wordt mede moeilijk gemaakt door Eneco HollandseWind®, en heeft daarmee een zeer passende hoofdsponsor.



Hier een link naar de video: https://drive.google.com/drive/folders/1C2R_ba6POD...