Resultaten Nationaal Toiletonderzoek 2018

Kans om schoon toilet aan te treffen ligt op 41 procent



De hygiëne in openbare toiletten bereikt dit jaar met 41 procent schoon de hoogste score van de afgelopen vijf jaar. Dat blijkt uit het Nationaal Toiletonderzoek 2018 dat dit keer voor 34e keer gehouden is.



In 2013 was dat 29 procent goed, in 2014 36 procent, in 2015 38 procent, in 2016 27 procent en in 2017 39 procent goed. De hygiëne is dus verbeterd, maar toch houdt de Nederlander nog wel wat te wensen over. Ook met 41 procent schoon treft hij of zij eerder een vervuild, dan een schoon toilet. Het Nationaal Toiletonderzoek is gehouden door vakmagazine Service Management, in samenwerking met Facility Trade Group, specialistische totaalleverancier van onder andere hygiënische voorzieningen en facilitaire producten. Het onderzoek is te downloaden via www.servicemanagement.nl.



Verschil dames versus heren

Van de 150 onderzocht toiletten was nu dus 41 procent schoon, een stijging van 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Van de damestoiletten was 42 procent schoon, bij de heren was dat 40 procent.



Wat is het het meest vervuild?

Voor het onderzoek is de bacteriologische vervuiling van vier contactvlakken gemeten. De toiletzitting is met 33 procent het meest vervuild, gevolgd door de knop van de kraan met 24 procent. De spoelknop scoorde 16 procent slecht en de deurknop aan de binnenkant van de toiletdeur was met 9 procent slecht het minst vervuild.



Schoonste toilet te vinden bij Reinier de Graaf

In het Reinier de Graaf ziekenhuis is het schoonste toilet van Nederland te vinden. De oorkonde die bij het Nationaal Toiletonderzoek 2018 hoort, ging dan ook naar het ziekenhuis in Delft. Schoonmaakbedrijf Hago Zorg maakt daar schoon.



Horeca: 49 procent goed

Vorig jaar steeg de hygiëne in horeca toiletten met 7 procent en dit jaar opnieuw, met 5 procent, tot een totaal van 49 procent goed. Dat betekent daar dat de kans een schoon toilet aan te treffen al 1 op 2 bedraagt, hoger dan in een ziekenhuis.



Gezondheidzorg: goede tweede

Dit keer eindigde de gezondheidszorg met 42 procent goed wel achter de horeca (door te weinig contactloze kranen?) maar komen desondanks toch weer in de buurt van hun score uit 2017 met 44 procent goed.



Openbare gebouwen: 36 procent schoon

Gemeentehuizen, sportcomplexen, bioscopen, tankstations en bibliotheken. Allemaal openbare gebouwen als je van het toilet gebruik wilt maken. Dit jaar scoorde deze categorie 36 procent goed, precies 1 procent hoger dan vorig jaar.



Winkels en warenhuizen: slechts minimale stijging

Net als bij de openbare gebouwen is ook de hygiëne in de sanitaire ruimten van winkels en warenhuizen vergeleken bij een jaar eerder slechts minimaal gestegen: met 1 procent om precies te zijn. In woonwarenhuizen, tuincentra en bouwmarkten steeg die van 35 naar 36 procent.



Over het onderzoek

Service Management vormt al veertig jaar hét platform voor de schoonmaakprofessional. Jaarlijks organiseert Service Management het Nationaal Toiletonderzoek. Samen met Facility Trade Group, specialistische totaalleverancier in reinigingssytemen en -machines, hygiënische voorzieningen, facilitaire producten en technische services, voerde Service Management een anonieme steekproef uit in 150 openbare toiletten in Nederland. De uitvoerige resultaten zijn gepresenteerd in het vakblad Service Management. Het nummer met de resultaten van het onderzoek van deze jaargang is vanaf vandaag te verkrijgen. Belangstellenden kunnen het onderzoek downloaden via www.servicemanagement.nl