80.000 handtekeningen petitie ‘Geen BTW op Bio’ aangeboden in Den Haag

‘Biologische producten besparen overheid kosten en verdienen daarom lager BTW-tarief.’



De campagne voor 0% BTW op biologische voeding die een groep van meer dan 150 biologische speciaalzaken begin november startte, is vandaag afgesloten met het aanbieden van de petitie aan de Tweede Kamer. Bijna 80.000 betrokken consumenten hebben hun handtekening gezet. De campagnevoerders vinden dat productie en consumptie van biologische voeding extra gestimuleerd zouden moeten worden en dat het niet helpt als de prijs door oneerlijke belasting relatief hoog blijft.



Biologische voeding bespaart belastingbetaler veel geld



Een boodschappentas met biologische voeding lijkt misschien een paar euro’s duurder, maar eigenlijk klopt dat niet. Biologische voeding heeft namelijk minder verborgen maatschappelijke kosten voor milieu, gezondheid, water, biodiversiteit en bodem. De productie van biologische voeding bespaart de belastingbetaler aantoonbaar veel geld, bijvoorbeeld voor waterzuivering. Met de petitie ‘geen BTW op Bio’ willen de bio-winkeliers en 80.000 burgers bij de Tweede Kamer aan de kaak stellen dat biologische voeding onterecht extra wordt belast en het kabinet ertoe bewegen de BTW op biologische voeding per 2019 niet te verhogen naar 9%, maar juist te verlagen naar 0%, om een gelijk speelveld te creëren tussen biologische en niet-biologische voeding.



BTW op biologische voeding is eigenlijk heel krom



De campagne is een initiatief van de Biowinkelvereniging waarin onder andere de biologische speciaalzaken van Ekoplaza, Natuurwinkel, Odin en Gimsel samenwerken. Zij zijn samen ten strijde getrokken, daarbij ondersteund door prominente experts en onderbouwd met onderzoeken, rapporten en publicaties, om consumenten middels 5 thema’s te laten zien hoe met biologische voeding geld bespaard kan worden, nu én in de toekomst. Daarnaast om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor de petitie ‘geen BTW op Bio’. Vandaag was de officiële overhandiging van deze petitie en konden de initiatiefnemers bijna 80.000 handtekeningen van betrokken consumenten aanbieden aan de Tweede Kamer. Roosmarijn Saat, voorzitter Biowinkelvereniging: ‘Wij zijn er trots op dat zoveel betrokken consumenten hun steun hebben betuigd aan ons initiatief. Wij vinden het krom dat het belastingtarief op biologische voeding gelijk is aan het belastingtarief op niet-biologische voeding. Sterker nog; de geplande BTW-verhoging van 6% naar 9% gaat er zelfs voor zorgen dat het absolute prijsverschil met niet-biologische producten nog groter wordt. Zolang we niet de echte kosten van ons eten betalen, blijft de prijsafstand tussen biologische en niet-biologische voeding oneigenlijk groot. Wij hopen dat ze in Den Haag nu ook zien hoe krom dit is en totaal niet past bij de noodzakelijke transitie naar verduurzaming van ons voedselsysteem.’



Biologische voeding is niet te duur, maar gangbaar voedsel is te goedkoop



De initiatiefnemers van de campagne werden vandaag begeleid door Volkert Engelsman van biologisch handelsbedrijf EOSTA en door Trouw uitgeroepen tot de meest invloedrijke duurzame Nederlander van 2017. De afgelopen jaren heeft hij veel werk verzet om de echte kosten van voeding in kaart te brengen. Uit het onderzoeksrapport True Cost of Food in Food, Farming and Finance, dat EY en Soil & More Impacts in samenwerking met de FAO hebben uitgevoerd, blijkt dat de verborgen kosten voor biologische voeding lager zijn dan voor niet-biologische voeding, als je kijkt naar klimaat, bodem, water, biodiversiteit en gezondheid.



‘Biologische voeding is niet te duur, maar gangbaar voedsel is te goedkoop’, concludeert Engelsman. Hij zette begin november de eerste handtekening voor de campagne en is trouwe supporter van de actie in de biologische speciaalzaken.



Lees meer over de campagne en de echte prijs van ons eten op www.geenbtwopbio.nl.