Toch nog op safari met ‘Virtual Gorilla bril’

Afrika specialist Matoke Tours stuurt klanten een Virtual Reality bril per post toe en haalt zo Afrika naar de Nederlandse huiskamer toe.



In tijden van Corona zit een verre reis er even niet in. Afrika specialist Matoke Tours heeft daarom zélf safari video’s geproduceerd in Virtual Reality. De virtuele safari’s zijn thuis levensecht te beleven in combinatie met de ‘Virtual Gorilla bril’ die speciaal voor thuisgebruik door Matoke Tours is ontwikkeld.



“Nu onze klanten niet meer naar Afrika kunnen, halen we Afrika naar Nederland toe. Daarom hebben we de ‘Virtual Gorilla bril’ ontworpen die we per post naar onze klanten kunnen sturen.” Dat zegt Paul Gevers, directeur van Afrika specialist Matoke Tours uit Den Bosch. “De bril kan je eenvoudig uitpakken en binnen 30 seconden in elkaar zetten. Je schuift je telefoon erin en via onze website of YouTube kanaal bekijk je filmpjes thuis in virtual reality.”



Naast de ontwikkeling van de VR bril heeft Matoke Tours ook zelf de 360 graden videoproducties gemaakt i.s.m. een filmbedrijf uit Amsterdam. Zo komen gebruikers van de bril oog in oog te staan met zeldzame berggorilla’s in het Afrikaanse regenwoud en ervaart men hoe het is om te overnachten in één van de lodges van Matoke Tours. Ook volgt er een ontmoeting met ‘Big Sam’, de Matoke gids die de reizen begeleidt. Het gaat dus echt om de combinatie van de bril met de zelf ontwikkelde 360 graden producties van Matoke Tours. “Op die manier kunnen reizigers ervaren hoe het is om juist met óns door Afrika te reizen.”



Matoke Tours vraagt 12,50 euro voor het opsturen van de bril. “100% van deze opbrengsten worden gedoneerd aan de freelance chauffeurs die voor Matoke Tours in Afrika werken en nu al enige tijd zonder inkomsten zitten”, zegt Gevers. Matoke Tours hoopt hiermee minstens 5000 euro op te halen.



De Bossche reisorganisatie heeft te kampen met de gevolgen van de Corona crisis. “Sinds 12 maart is de omzet met 99% gedaald”, een enorme domper voor iedereen die bij onze organisatie betrokken is. Ondanks het negatieve sentiment over vouchers en verre reizen, merken we gelukkig dat veel klanten willen omboeken naar volgend jaar en nog steeds op reis willen. Die flexibele instelling bij onze klanten, doet ons enorm goed en inspireert ons om juist nu iets terug te geven. Momenteel willen klanten vooral inspiratie. Voor deze periode hadden we veel familiereizen geboekt naar Afrika. Ouders en kinderen verheugden zich al maanden of soms jaren op het maken van die gezinsreizen, nu valt alles in het water. We hopen dat we vooral ook de kinderen blij kunnen maken met het opsturen van de bril.”



De VR bril is te bestellen via de website van Matoke Tours: www.matoketours.nl/virtualgorilla



Matoke Tours zal de komende weken meer videoproducties publiceren en wil op die manier het negatieve segment over verre reizen veranderen in iets positiefs. Onder de titel “Matoke Moments, de Holland editie”, worden typische momenten uit een Afrika reis beleefd, maar dan wel in Nederland. “Zo gaan we op safari in de Brabantse polder om daar de BIG 5 te spotten. Ook volgt een snorkelavontuur op Texel en een bezoek aan de meest inheemse stammen van ons land: de Volendammers! Nu we niet naar Afrika kunnen, moeten we die speciale momenten maar even in Nederland beleven”, sluit Gevers af.



