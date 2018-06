Gulden eerste cryptomunt met veilig spaardeposito

Al 150.000 mensen gebruiken Nederlandse Bitcoin variant als betaalmiddel

AMSTERDAM – Gulden, de Nederlandse Bitcoin variant, biedt als eerste cryptomunt ter wereld een spaardeposito aan. Gebruikers kunnen op deze spaarrekening hun Guldens voor een bepaalde tijd vastzetten en zo naar verwachting 3 tot 10 procent rente ontvangen.

Gulden werd in april 2014 geïntroduceerd en telt inmiddels 150.000 gebruikers. Vandaag is er een belangrijke update van de Gulden app (wallet) uitgebracht. Hiermee kunnen gebruikers hun Guldens straks op een spaardeposito vastzetten. ,,Gulden zet met deze update een revolutionaire stap en laat op gebied van veiligheid, kosten en gebruiksgemak Bitcoin ruim achter zich. Daarnaast is de rente ook nog eens vele malen aantrekkelijker dan bij een bank”, zegt woordvoerder Dorin Bouwman.

De update wordt in vijf stappen uitgerold. Gebruikers van de cryptomunt kunnen vanaf stap drie via hun Gulden desktop app Guldens vastzetten, variërend van een maand tot maximaal drie jaar.

Alhoewel er al een handjevol cryptomunten is waarbij je spaarrente kunt krijgen, is het nog nooit op deze manier via een dubbel beveiligde depositorekening gedaan. Het deposito werkt namelijk met twee sleutels, waar normaal gesproken maar met één sleutel gewerkt wordt. Notabene meestal de privésleutel, juist diegene die je niet openbaar op internet wilt hebben slingeren.

Het uitkeren van rente is mogelijk doordat de beloning voor het ‘mijnen’ van Guldens verlaagd wordt. Voorheen kregen miners een reward van 100 Gulden voor elk gemijnd block, voortaan maar 80. Die andere 20 Gulden gaat nu naar de deposito-rekeninghouders. Zij helpen automatisch mee het netwerk in de gaten te houden, ook wel witnessen genoemd. Hiervoor moet de wallet wel continue online zijn. De desktop wallet vergt echter, anders dan het mijnen zelf, nagenoeg geen rekenkracht en kan daardoor op een energiezuinige minicomputer draaien. De hoogte van de rente is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar zal naar verwachting 3 tot 10 procent bedragen.

Door dit witnessen en de vernieuwde blockchain zijn hacks zo goed als uitgesloten. Volgens de ontwikkelaars brengt de update de blockchain naar een nieuw tijdperk, met een niveau van veiligheid dat nog niet eerder is bereikt. Technisch gezien ligt Gulden dan ook ver voorop ten opzichte van de Bitcoin en dat is iets waar wij als nederlanders best trots op mogen zijn.

Gulden raakt steeds meer in trek als betaalmiddel. Betalingen via de betaalprovider Nocks gaan eenvoudig, goedkoop en snel. Terwijl PIN-en iDEAL-betalingen voor ondernemers steeds duurder worden en tussen de 5 en de 39 eurocent kosten, kosten Gulden-transacties via de Nocks Checkout App maximaal 5 cent. Bovendien hebben ondernemers voor het accepteren van Gulden geen dure pinterminal nodig en duurt een betaling slechts enkele seconden. Via Nocks heeft de ondernemer ook geen wisselkoersrisico’s en kan hij gewoon in euro’s uitbetaald krijgen. Bitcoin-betalingen daarentegen zijn inmiddels zo duur en traag, dat die munt in het normale betaalverkeer onbruikbaar is geworden.

Naast Gulden overmaken naar andere Guldengebruikers, kan men ook direct geld overmaken naar IBAN nummers in heel Europa. Naar Bunq en ABN-rekeninghouders werkt dat zelfs in seconden.

Op dit moment zijn er ongeveer 150 bedrijven en winkels in Nederland die Gulden als betaalmiddel accepteren. Dat varieert van taxi- en autoverhuurbedrijven, horecazaken, webshops, bloemisten, tandartsen, fietsenwinkels tot schildersbedrijven, campings, modezaken en elektroleveranciers. Onlangs nog zijn een groot aantal Groningse ondernemers begonnen met het accepteren van Gulden betalingen en is Groningen daarmee Neerlands meest vriendelijke cryptostad geworden.

Gulden werd geïntroduceerd als alternatief betaalmiddel naast de euro. Bij de start was de digitale munt ongeveer een tiende van een cent waard. Inmiddels bedraagt de koers zo’n zes eurocent. ,,De afgelopen drie jaar is de koers enorm gestegen, maar dat is niet zo belangrijk. Belangrijker is dat Gulden een cryptomunt is waarmee je snel en eenvoudig kunt betalen en die voor zowel de gebruiker als winkelier voordelen biedt ten opzichte van het huidige betaalsysteem”, stelt Dorin.