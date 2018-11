Gom en Axxicom Airport Caddy sluiten aan bij House of Hospitality

Namens Facilicom Group, de grootste facilitaire dienstverlener van Nederland, hebben Gom en Axxicom Airport Caddy maandag 29 oktober een samenwerkingsovereenkomst met House of Hospitality getekend. Zij gaan onder andere een hybride leeromgeving inrichten.



Gom en Axxicom Airport Caddy zijn onderdeel van Facilicom Group. Een oer-Hollands familiebedrijf met bekende merken als Albron (catering) en Trigion (beveiliging). Bij beide organisaties neemt customer excellence in de dienstverlening een centrale positie in en sluit daarmee aan bij het uitgangspunt van House of Hospitality dat de verwachtingen en ervaringen van klanten, gasten, reizigers of bezoekers rond de geboden hospitality en service in toenemende mate het succes van een bedrijf, organisatie, stad of regio bepalen.



28ste partner



Met Gom en Axxicom Airport Caddy is Facilicom Group de 28ste partner van het publiek-private samenwerkingsverband dat tot doel heeft de instroom van (jong) hospitality-talent te stimuleren, een carrière in de cross sectorale hospitality te promoten en medewerkers voor de branche te behouden. Dit vanuit de achtergrond dat toerisme en horeca in de metropoolregio Amsterdam de komende jaren nog verder zullen groeien en er meer goed opgeleid hospitality-talent nodig is. De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband is om van de metropoolregio Amsterdam de meest gastvrije regio van Europa te maken.



Hybride leeromgeving



Gom en Axxicom Airport Caddy gaan een hybride leeromgeving volgens het House of Hospitality-model inrichten, waarbinnen drie werk/lesdagen worden verzorgd. Beide organisaties ontwikkelen, samen met het ROC van Amsterdam, het onderwijsprogramma, de coaching, projectdagen, stages en de beoordeling. Praktijkopleiders en -begeleiders voeren het vervolgens binnen de bedrijven uit. Zij zullen worden getraind en tenminste een van hen zal een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) behalen.



"Met dit initiatief geven wij, samen met studenten en het onderwijs, nog meer inhoud aan onze missie, namelijk: samen zorgen voor een fijne en betrouwbare reis, altijd", aldus Lex Visser, businessunit directeur bij Axxicom Airport Caddy.



"De toekomst van het opleiden van jongeren ligt in co-creatie tussen onderwijs en bedrijven. Op deze manier zorgen we ervoor dat onderwijs en arbeidsmarkt écht op elkaar aansluiten én zorgen we voor een goed toekomstperspectief voor de volgende generatie", aldus Albert van der Meulen, algemeen directeur bij Gom.