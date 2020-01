Bezoekersrecord voor Wintercircus Utrecht bij Jaarbeurs

Wintercircus Utrecht is nog tot en met 5 januari bij de Jaarbeurs maar kan nu al een record noteren. ,,Er zijn inmiddels ruim 15.000 mensen naar onze voorstellingen geweest", vertelt manager Mike Leegwater. ,,Dat overtreft al onze verwachtingen. En er komt nog een zeer druk weekend aan." De familieshow is na enkele jaren van afwezigheid weer terug in de Domstad. Het publiek heeft het circus omarmd, zegt Leegwater. ,,We zijn daar erg blij mee. De show van Wintercircus Utrecht bevat grote acts uit alle delen van de wereld. Het is fijn dat het publiek dat erkent en de weg naar onze tenten weet te vinden."



Wintercircus Utrecht is een productie van Hillenaar Events. Na twee jaar afwezigheid blaast de onderneming de traditie van een jaarlijks kerst/wintercircus bij de Jaarbeurs nieuw leven in. ,,Dat is best een waagstuk", zegt Leegwater. ,,Wintercircus Utrecht is heel erg groot en we halen bijzondere nummers uit alle windstreken. Dat heeft alleen zin als we ook echt volle tenten trekken. En dat is gelukkig het geval." De voorstelling draait om groot spektakel. ,,Troupe Danger is daar een goed voorbeeld van. Deze acrobaten tarten de zwaartekracht op het ‘Rad des Doods’. Op dit snel roterende rad worden de meest verbazingwekkende stunts uitgevoerd. Zonder vangnet of veiligheidskabel." Minstens zo spectaculair is volgens Leegwater een luchtnummer dat de naam ‘cloud swing’ draagt. Bij deze discipline wordt een horizontaal koord op acht meter boven de piste gehangen. Daarop vertoont een artiest vervolgens in razend tempo allerlei tricks terwijl ze door de tent slingert. ,,Bij Wintercircus Utrecht tekent de Engelse acrobate Mascha voor misschien wel de spectaculairste versie ooit van deze act. Afgelopen jaar werkte ze bij een show die onder de naam ‘Extreme’ furore maakte in Europa. Mascha leverde daaraan met deze gevaarlijke en zeer sensationele act een grote bijdrage." Eveneens met ingehouden adem kijkt het publiek naar acrobaten op de hoge draad, stelt de manager. ,,Op een flinterdunne staalkabel vertonen ze de meest verbazingwekkend tricks. Denk aan springen en zelfs touwtjespringen." Spreekstalmeester is Milko Steyvers, bekend als voormalig directeur van Circus Herman Renz. Wie nog een show wil bezoeken moet snel zijn, zegt Leegwater. ,,De verkoop voor de laatste voorstellingen van Wintercircus Utrecht gaat razendsnel. Voor het weekend zijn nog slechts enkele tickets beschikbaar."

Video: