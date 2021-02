Ubuntu! Een nieuwe roman over de koloniale geschiedenis en ontwikkelingssamenwerking

Al decennialang helpt het Westen Afrika met geld, noodhulp, goederen, leningen en goedbedoelde adviezen. Maar helpen we Afrika echt hiermee? Om die vraag te beantwoorden, schrijft de hoofdpersonage uit de nieuwe roman ‘Ubuntu’ van Margreet H. Pot over haar eigen belevenissen in Afrika met hulpafhankelijkheid en de context waarin dit heeft kunnen gebeuren. Het is een liefdevolle en persoonlijke vertelling over werken als westerling in Afrika, onze koloniale geschiedenis en het systeem waarin Afrika en het Westen elkaar al zo lang gevangen houden.



Helena van der Heuvel heeft met eigen ogen gezien hoe Afrika afhankelijk is geworden van een groots opgezette hulpindustrie uit het Westen. Daarover wil ze een boek schrijven. Het schrijven van het boek duurt lang omdat ze bang is om haar verhaal te vertellen en ze een vorm zoekt waarin dat veilig kan. Maar ook omdat ontwikkelingen in de wereld zoals de vluchtelingencrisis, de opkomst van populistische leiders in het Westen en de opstand tegen racisme en onderdrukking in verbinding lijken te staan met haar verhaal waardoor het in een breder perspectief geplaatst kan worden. Dat vraagt van Helena bezinning en durf, een proces waar ze zich gestaag doorheen worstelt. Uiteindelijk komen haar ervaringen in Afrika, in haar werk, een dwalende liefdesaffaire en de gebeurtenissen in de wereld bij elkaar en weet ze een boek af te leveren met een andere kijk op ontwikkelingssamenwerking en persoonlijke groei.



'Ubuntu' (243 pagina's, ISBN: 9789464185287) is gepubliceerd via het self-publishingplatform Brave New Books. Het boek is te koop bij https://www.bol.com/nl/b/brave-new-books/8892641/ Prijs: €20,75