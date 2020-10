OSB-Keurmerk voorkomt misstanden in de hotelschoonmaak

Reactie op uitzending Kassa, zaterdag 10 oktober 2020



Het BNNVARA-programma Kassa (NPO1) besteedde gisteravond (zaterdag 10 oktober) aandacht aan misstanden in de hotelschoonmaak. Medewerkers van het programma bezochten een aantal grotere hotelketens om daar de kwaliteit van de schoonmaak te toetsen. Piet Adema, voorzitter van OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten): ‘Slechts bij één van deze onderzochte hotels is een van onze leden actief. Deze kwam dan ook als beste uit de bus. En dat verbaast mij eigenlijk niet. Onze leden voldoen immers aan het OSB-Keurmerk. Dit keurmerk is juist in het leven is geroepen om dergelijke misstanden te voorkomen.’



Vakbond CNV roept in een reactie alle hotels op om de Code verantwoordelijk marktgedrag te tekenen. Adema ondersteunt deze oproep: ‘De schoonmaaksector is een van de sectoren die deze code ook getekend heeft. Hiermee en met ons keurmerk geven onze leden de stevige garantie dat zowel de kwaliteit van schoonmaak in orde is als de inzet en omgang met medewerkers. In de cao hebben we ook afspraken gemaakt over werkdruk. OSB meet de werkdruk geregeld en houdt zo vinger aan de pols.’



Leden van OSB hebben extra afspraken gemaakt met hun opdrachtgevers over de schoonmaakeisen, die gesteld worden met betrekking tot het coronavirus, zodat werkplekken, kantoren e.d. corona-proof en veilig worden schoongemaakt.



Arbeidsvoorwaarden niet altijd op orde



Als de schoonmaakbranche van Nederland signaleert OSB wel enkele risico’s in deze coronatijd. Schoonmaak vindt meer en meer in eigen beheer plaats en dit gaat ten koste van de werkdruk, lagere beloning en werkt zwartwerken in de hand. ‘Daarom’, zegt Adema, ‘is het van belang om zaken te doen met leden van OSB, zeker in deze tijd. Bij onze leden zijn de arbeidsvoorwaarden, de omgang met het personeel en de kwaliteit van het schoonmaakwerk op orde.’



Thuiswerken



OSB pleitte eerder deze week al voor een aanpassing in het belastingsysteem, zodat het voor schoonmaakbedrijven mogelijk wordt om bij medewerkers, die thuis werken in verband met het coronavirus, schoon te maken.