Webflight: de eerste gecertificeerde Great Place To Work organisatie met 12 medewerkers

Applicatieontwikkelaar Webflight is met 12 medewerkers de eerste organisatie in Nederland die erkend is als Great Place To Work Certified in de categorie 10 tot 20 medewerkers. Great Place To Work onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de resultaten van het medewerkersonderzoek wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria voor goed werkgeverschap. Alleen organisaties die de vereiste score behalen mogen direct de titel Great Place To Work Certified dragen. Sinds 1 juli 2020 is deze certificering ook mogelijk voor organisaties met 10 of meer medewerkers (voorheen was dit 20)



Menno de Haas, Director Webflight: “Het initiatief om mee te doen met Great Place To Work kwam vanuit een van onze collega’s. Dit hebben we omarmd om te zorgen dat tijdens groei onze cultuur gewaarborgd blijft. Van het onderzoek kunnen we een jaarlijks terugkerend proces maken om een goed beeld te krijgen of medewerkers in de loop van tijd op dezelfde manier de organisatie ervaren. Voor ons is de interne bevestiging het belangrijkst. Uiteraard vinden wij het wel bijzonder en leuk om als eerste in Nederland in deze nieuwe categorie gecertificeerd te zijn.”



René Brouwers van Great Place To Work Nederland: “In Nederland erkennen wij al 18 jaar goed werkgevers om organisaties te stimuleren om hun mensen op de eerste plek te zetten en vanuit die visie hun doelen te behalen. Erkenning was voorheen voor organisaties met 20 of meer medewerkers. De afgelopen jaren zien we dat organisaties als werkgever juist het verschil maken in de jaren dat er nog relatief weinig mensen werken én de organisatie sterk groeit. Webflight is hier een prachtig voorbeeld van omdat zij vanaf de oprichting al gewerkt hebben op basis van hun kernwaarden en daarmee een duidelijk visie en cultuur als werkgever hebben neergezet, met positieve organisatieresultaten als gevolg. Organisatie van vergelijkbare grootte zullen ook profijt hebben van een solide basis leggen in de begin jaren, om vanuit hun unieke cultuur te gaan groeien. Dit is een stuk lastiger als je op los zand een organisatie opbouwt en daarna wilt gaan werken op basis van een bepaalde visie of waarden.”



Over Webflight



Webflight is een applicatieontwikkelaar en bouwt back-ends voor mobiele applicaties en innovatieve digitale diensten en producten voor procesoptimalisatie, medewerkers- en backoffice applicaties en ketenintegratie. Door gebruik te maken van het lowcode platform Mendix ontwikkelt Webflight 6 keer sneller dan traditionele applicatieontwikkelaars. Webflight richt zich met haar oplossingen op bedrijven met een grote workforce, complexe inkoopprocessen en integratie met systemen van hun leveranciers.



Webflight bouwt user centered diensten en producten sinds 2009 en heeft circa 12 specialisten in dienst. Webflight is onderdeel van Makerstreet. www.makerstreet.nl



Over Great Place To Work



Al 35 jaar helpt Great Place To Work organisaties met het vergroten van vertrouwen op werkvloer: het meest fundamentele element van een succesvolle organisatie. Het onderzoek van Great Place To Work geeft inzicht in de beleving van medewerkers, de manier van samenwerken en het leiderschap binnen een organisatie. Great Place To Work geeft op basis hiervan verbeterpunten voor een sterke organisatiecultuur en begeleidt in de opvolging hiervan. De internationale organisatie werkt met bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstanties in 60 landen op alle continenten.