Delft, 14 november 2019 – Lootjestrekken.nl introduceert Dutch Friday.



Lootjestrekken.nl biedt samen met Douglas, Gall & Gall, Perry en Aktiesport een oplossing voor mensen die graag met korting willen kopen op Black Friday, maar in de knel komen met levering voor Sinterklaas.



Op Black Friday, traditioneel de vrijdag na Thanksgiving, worden producten met hoge kortingen aangeboden. Het uit Amerika overgewaaide fenomeen wint ook in Nederland snel aan populariteit. Vorig jaar kampten webwinkels en pakketbezorgers door Black Friday met overbelasting en dus vertraging. Dit jaar valt Black Friday in het laatste weekend van november, slechts een paar dagen voor pakjesavond. Het tijdig leveren van de Sinterklaascadeautjes komt hiermee in de knel.



Weekend lang voordeel



Om te zorgen dat mensen hun Sinterklaascadeautjes met korting kunnen kopen en ook nog op tijd in huis hebben, heeft Lootjestrekken.nl Dutch Friday bedacht. Dutch Friday valt op de vrijdag nadat Sinterklaas in ons land aankomt, een week vóór Black Friday. De acties gelden het hele Dutch Friday weekend: van 22 t/m 24 november. De webwinkels hebben dan nog bijna twee weken om de cadeaus op tijd voor Sint te bezorgen.



Voor iedereen een leuk cadeau



“Doordat Black Friday dit jaar vlak voor Sinterkaas valt, is het lastig om goede deals te scoren waarbij je ook nog zeker weet dat ze op tijd in huis zijn”, geeft Arjan Kuiper, oprichter van Lootjestrekken.nl, aan. “Met Dutch Friday lossen we dit probleem op. Door samenwerking te zoeken met een divers aanbod van retail-partners, van parfum tot drank en sportartikelen, is er voor iedereen een leuk cadeau te scoren tegen een aantrekkelijke prijs.”



Over Lootjestrekken.nl



Lootjestrekken.nl biedt consumenten al bijna 20 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te trekken. De lootjes kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. Deelnemers kunnen een verlanglijstje maken en elkaar hierover anoniem vragen stellen. De uitgebreide cadeauzoeker doet persoonlijke cadeausuggesties. Dit maakt het makkelijk om een leuk cadeau te vinden voor iedereen.



Meer informatie



