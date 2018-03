Oprichter Mojo Concerts opent eigen museum

Op zondag 11 maart opent Berry Visser, oprichter van Mojo Concerts, zijn eigen museum op de Voorstraat in Delft. Het museum is tevens het theater van Madame de Berry, het alter-ego van Berry Visser en is uitsluitend te bezoeken tijdens de voorstelling: Woont Dorothy hier?



Berry Visser begon op jonge leeftijd met het boeken van kleinkunstenaars en singer-songwriters onder de naam Mojo Theater in de sociëteit van een Delftse studentenvereniging. Als 22-jarige jongen in 1969, boekte hij onder anderen Soft Machine in het Concertgebouw, het eerste grote concert van Mojo. Een jaar later stampte hij met Georges Knap het Holland Pop Festival in het Kralingse Bos uit de grond.



Met Mojo Concerts haalde hij diverse wereldsterren zoals Bob Dylan en Eric Clapton maar ook Led Zeppelin voor het eerst naar Nederland en is hij de geestelijke vader van Lowlands. Daarna richtte Berry Visser zich meer op zijn creatieve kant en verwonderde Delft met de onvergetelijke show Baby Blue. Tien jaar geleden begon hij als Madame de Berry voorstellingen te organiseren vanuit zijn eigen imposante huis. Met veel aandacht voor detail en zonder concreet einddoel transformeerde het pand in een decennium tot een thuistheater met een eigenzinnige sfeer. Berry Visser ziet deze bijzondere locatie en verzameling als een ‘gesammt kunstwerk’ dat hij voor het nageslacht wil bewaren en heeft daarom besloten het om te dopen tot museum.



Bezoekers van de voorstelling Woont Dorothy hier? maken niet alleen een reis door het theater maar ook een reis door de tijd. Dorothy is geïnspireerd op een pop die Berry Visser ooit in Delft op straat vond en is een metafoor voor het verleden. Woont Dorothy hier? is een metafysische rollercoaster tussen heden en verleden waarbij de moraal van het verhaal is dat toeval bestaat. Bezoekers worden in groepen van vier en met behulp van een headset en een suppoost van de ene naar de andere salon geleid.



Zondag 11 maart is de officiële opening van het museum van Madame de Berry voor genodigden. Het museum zal daarna ieder zondag geopend zijn. Bezoekers kunnen op de website www.madamedeberry.com kaarten kopen en een slot reserveren. Op de site staat ook meer informatie over de voorstellingen en het museum zelf.