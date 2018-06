Eerste techno festival Overijssel op militaire Vliegbasis Twenthe

Het eerste technofestival van Overijssel zal dit jaar nog in Enschede worden gerealiseerd. De bijzondere locatie wordt uitgelicht in een zojuist gepubliceerde locatievideo. Op de verlaten militaire vliegbasis Twenthe wordt op zaterdag 11 augustus Onder De Radar Festival georganiseerd door Basic Grooves. Op de line up staan grote techno artiesten als Derrick May, Robert Hood, Surgeon & Lady Starlight (live), Ben Sims en Avalon Emerson.



De locatie - De ruim 80 jaar oude Vliegbasis Twenthe overleefde de Tweede Wereldoorlog, maar niet zonder een verovering door de Duitsers en een bombardement van de geallieerden. Hoewel de Nederlandse luchtmacht het terrein inmiddels heeft verlaten, is de radar is nog steeds actief en in gebruik door Schiphol’s luchtverkeersleiding. Bas Amro en Michiel Brantjes, de breinen achter Basic Grooves, vertellen met veel enthousiasme dat het festival zal plaatsvinden op ‘De Strip’ van het vliegveld met daarop de voormalige taxibaan, de verkeerstoren en F16–shelters. “Het terrein heeft een enorme geschiedenis, ademt techno en lijkt gemaakt voor alles waar Onder De Radar Festival voor staat. Het zou zomaar één van de meest geweldige locaties denkbaar voor een techno festival kunnen zijn. Wij kunnen niet wachten tot 11 augustus”, aldus Bas.



De organisatie - Basic Grooves is één van de langst lopende techno concepten in Nederland. De gelijknamige clubavonden zijn inmiddels al vijf jaar lang steevast uitverkocht. Na meerdere succesvolle XXL edities, een bijzondere avond met Jeff Mills, en DE REACTIE - een rave in een leegstaand pakhuis tijdens Koningsdag - was de tijd rijp om de stap naar een festival te nemen. Vliegbasis Twenthe toonde zich als perfecte kans om dit te verwezenlijken.



Line-up - Een indrukwekkende line-up verdeeld over vier area’s moet er voor zorgen dat de techno liefhebber af zal reizen naar Enschede. De Onder De Radar main area zal outdoor zijn, met o.a. Robert Hood, Sandrien en Ben Sims. De intensere techno artiesten als Surgeon & Lady Starlight, ROD en Function nemen DE REACTIE over; de eerste F-16 shelter. Avalon Emerson, Dekmantel Soundsystem en Steve Rachmad ontfermen zich over de tweede F-16 shelter; Basic Grooves. Tot slot zal een een hoop gekheid zich afspelen met helden als Space Dimension Controller (live), David Vunk, en Upsammy in de Doofpot area; de oude kazerne.



De combinatie van de zeer bijzondere locatie, een line-up met grote techno artiesten en een trouwe achterban verwachten Amro en Brantjes dat het dat het eerste Techno festival van Overijssel een groot succes gaat worden en jaarlijks zal terugkomen.



Volledige line-up - Derrick May - Robert Hood - Surgeon & Lady Starlight (live) - Ben Sims - Avalon Emerson - Function - Steve Rachmad - Barnt - ROD - Dekmantel Soundsystem - Sandrien - De Sluwe Vos - Space Dimension Controller (live) - David Vunk - Eduardo de la Calle - Clouds - Tsepo - Philou Louzolo - Upsammy - Patski - Bas Amro - Property - Jasmín - driv & Niek Ketel



Meer info: www.onderderadarfestival.nl