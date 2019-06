Flow: Luchtkoeler, bevochtiger en muggenverjager in een

Laat maar waaien; multifunctionele design luchtverkoeler



De compacte Flow koelt de lucht, verbetert de luchtvochtigheid en beschikt over een antimuggenmodus om muggen te verjagen. Het filter in deze luchtkoeler absorbeert water en produceert zo een heerlijk koele luchtstroom binnen een bereik van 10m². Flow is met zijn slanke design in wit of antraciet niet alleen stijlvol maar ook compact: zijn voetafdruk neemt minder dan een A4'tje in beslag. Deze alleskunner heeft een sterke ventilator, groot bereik en een watertank van bijna 10 liter. Bovendien verbetert hij de luchtvochtigheid en is hij tot 13 uur te gebruiken zonder dat je de watertank hoeft bij te vullen. Flow is tevens voorzien van een ionisator om stofdeeltjes in de lucht te vangen en te filteren. Duux Flow € 159,99



Specificaties Flow



• Afmetingen – 28 x 25 x 75 cm



• Energieverbruik – 45w



• Geluidsniveau – 51-56 dBa



• Luchtcirculatie –760m³/uur



• Effectieve ruimte – 10m²



• 3 snelheden



• Ionisator



• Antimuggenmodus



• Watertank capaciteit – 9.3L



• Indicator voor water bijvullen



• Horizontale oscillatie



• Continue gebruikstijd – 13u



• Verlichte touchbediening



• Cooling pad volume 2673cm³ / klasse 5090



• Max. bevochtigingscapaciteit – 900ml/u



• Inclusief afstandsbediening