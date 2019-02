Annemieke Nijhof benoemd tot voorzitter Netherlands Water Partnership

Annemieke Nijhof wordt met ingang van 1 juni 2019 voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP). Zij volgt Sybe Schaap op, die zijn voorzitterschap na twee termijnen op 15 april beëindigt.



Mevrouw Ir. Annemieke Nijhof MBA heeft zowel een brede bestuurlijke- als een waterachtergrond. Als CEO van advies- en ingenieursbureau Tauw maakte ze zich binnen Europa sterk voor milieuadvies en een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en werkte zij bij Tauw eerder aan bodem- en grondwatervraagstukken. Als Directeur-Generaal Water bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur & Water) was ze verantwoordelijk voor het waterbeleid in Nederland. Ze was mede grondlegger van het Deltaprogramma, de Deltawet, het Bestuursakkoord Water en de Topsector Water.



Op dit moment is Annemieke Nijhof o.a. voorzitter van de sectortafel Mobiliteit bij het klimaatakkoord, voorzitter van RvC Evides, lid RvC van de Nederlandsche Bank en lid van de RvT bij het KNMI. Ook wordt zij met ingang van 1 juni 2019 het nieuwe boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem.



Annemieke Nijhof over haar benoeming bij NWP: ‘Mijn benoeming als voorzitter bij het NWP past bij mijn persoonlijke ambitie om in deze fase van mijn loopbaan al mijn ervaringen te verknopen en in te zetten voor mijn idealen. Al tijdens mijn studie als chemisch technoloog uit UTwente heb ik gewerkt aan drinkwaterprojecten in Indonesië en wist toen dat water het verschil uitmaakt in de kwaliteit van leven. In de bijna dertig jarige loopbaan heb ik altijd gewerkt aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving en ik voel me thuis in een wereld die kennisintensief is, gericht op samenwerken en gedreven om de Nederlandse waterkennis wereldwijd in te zetten voor het realiseren van de sustainable development goals’.



Prof. Dr. Ing. Sybe Schaap is vanaf 2011 voorzitter van NWP. Hij heeft een lange staat van dienst in de internationale watersector. Zo was hij de laatste jaren bij NWP zeer betrokken bij het thema water crisis zoals recentelijk bij de water & landbouw missie naar Jordanië en de waterproblematiek in Albanië. Naast NWP voorzitter is hij ook VVD-eerste kamerlid, hoogleraar/filosoof (met diverse titels op zijn naam), voorzitter van de Commissie Genetische Modificatie, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Aqua for All en gastdocent filosofie in Praag en Kiev. Eerder was hij dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland en voorzitter van de Unie van Waterschappen.



Sybe Schaap is verheugd over zijn opvolgster. ‘Met Annemieke Nijhof krijgt NWP een zeer ervaren en bevlogen voorzitter, ik heb er alle vertrouwen in dat zij het NWP en de watersector verder zal verbinden om de wereldwateruitdagingen met Nederlandse inzet te verbeteren.’



Het afscheid van Sybe schaap is tijdens Wereld Water Dag op 21 maart in Amsterdam (KIT).



Gedurende de interim-periode van 15 april (einde termijn Sybe Schaap) tot 1 juni zal NWP-bestuurslid Hein Pieper (Unie van Waterschappen) het voorzitterschap waarnemen.



Het Netherlands Water Partnership is hét netwerk van Nederlandse organisaties in de watersector met internationale ambities. Het NWP promoot de Nederlandse watersector in het buitenland, deelt actuele kennis, adviseert en helpt samenwerkingsverbanden op te zetten. Bij het NWP zijn zowel bedrijven, overheid, Ngo’s als kennisinstituten aangesloten.