Klant-en-klare schakelinstallatie in Vijfhuizen

Netbeheerder Liander heeft op het elektriciteitsverdeelstation Vijfhuizen in de Haarlemmermeer een kant-en-klare schakelinstallatie geplaatst. Deze tijdelijke installatie zorgt ervoor dat een datacenter in de regio zo’n negen maanden eerder kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Een slimme oplossing.



Er is grote belangstelling voor capaciteit op het elektriciteitsnet. In de Haarlemmermeer vragen met name tuinders en datacenters meer vermogen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet op diverse plaatsen flink uit met extra kabels en installaties. Maar die uitbreidingen nemen veel tijd in beslag doordat vergunningstrajecten en procedures lang duren. Alleen het zoeken naar een geschikte locatie kan al jaren duren, zo blijkt uit de zoektocht naar een plek voor een nieuw onderstation in de Haarlemmermeer.



Kant-en-klare installatie



Om toch versneld meer capaciteit te creëren, zet Liander ook in op slimme oplossingen. In Vijfhuizen heeft Liander een kant-en-klare installatie geplaatst, een zogenaamd provisorium. Hiermee kan een datacenter versneld kan worden aangesloten. De container bergt een middenspanningsinstallatie met twee voedende velden en acht afgaande velden, inclusief bijbehorende voorzieningen zoals gelijkrichter, accubatterij en netaansluiting. Het provisorium vormt daarmee de verbinding tussen de transformator en de klant.



Negen maanden sneller



Johan van der Plas, Assetmanagement: “Door het inzetten van deze installatie slagen we erin om de betreffende klant negen maanden eerder aan te sluiten. En ook op het gewenste spanningsniveau, namelijk 20kV. Dit soort klant-en-klare oplossingen helpen om versneld tot aansluitingen te komen. En dat helpt natuurlijk enorm in het bijbenen van de energietransitie. We gaan dit dan ook standaardiseren en grootschaliger toepassen in ons net".



Komende periode wordt de installatie aangesloten op de nieuwe transformatoren en verbonden met de klant. Naar verwachting wordt de verbinding binnen twee maanden in gebruik genomen.