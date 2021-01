Crowdfundplatform lanceert nieuw project: rendement met een liefdadige tint

Komende week wordt het christelijke platform het Meerwaardeproject gelanceerd. Dit is een nieuw project van Waardevoorjegeld.nl waarbij de investeerder naast het behalen van een rendement ook automatisch investeert in een goed doel. De bedenkers van dit project willen hiermee een alternatief bieden voor bestaande financieringsmogelijkheden die de bank biedt. Donderdag 28 januari worden de eerste goede doelen bekend gemaakt.



Juist in de tijd, dat banken zeer terughoudend zijn met het verstrekken van financieringen, komt Waardevoorjegeld met een product dat mogelijkheden biedt.



Johan van Buuren: “Crowdfunding staat of valt met betrokkenheid op elkaar. Het Meerwaardeproject is daar een absolute uitwerking van. Tegelijk is het een gat in onze markt”. Waardevoorjegeld biedt al jaren investeringsprojecten aan waarmee investeerders een rendement van bruto 6 tot 9% kunnen halen. Aanvullend daarop is Waardevoorjegeld anderhalf jaar geleden begonnen met maatschappelijke projecten om financieringen mogelijk te maken met een sterk maatschappelijk doel. Investeerders kiezen daar vaak voor vanuit maatschappelijke betrokkenheid en minder vanwege het rendement. De percentages liggen tussen de 2 en 3,5%.



Het Meerwaardeproject gaat beide doelgroepen interesseren. Bij een Meerwaardeproject krijgt de investeerder een marktconform rendement van 6 a 7% met een hypothecaire zekerheid. Daar bovenop wordt een vast percentage afgesproken dat via Waardevoorjegeld uitgekeerd wordt aan goede doelen. Het is de investeerder die een keuze maakt naar welk van de vooraf bekend gemaakte doelen het geld gaat. Van Buuren: “Bij dit eerste Meerwaardeproject gaat het om 1%, dan hebben we het over maximaal €64.000.” Het is de bedoeling dat er meerdere keren per jaar een dergelijk project wordt gelanceerd, met telkens weer andere doelen.



Bijkomend financieel voordeel voor de investeerder dus. Want de bijdrage aan het goede doel wordt vastgelegd met een kwitantie. Die kan vervolgens worden ingediend als gift bij de aangifte inkomstenbelasting (of Vennootschapsbelasting).



Het project zelf is de financiering van de bouw van een zorg- en wellnesshotel. Hiervoor wordt 2,5 miljoen euro opgehaald bij particulieren, die rendement willen maken op hun spaargeld, en tegelijk een goed doel willen steunen. Als zekerheid krijgen de investeerders het eerste recht van hypotheek op de grond, die minimaal dezelfde waarde heeft



Bij de start van het project op 28 januari as. worden drie goede doelen bekendgemaakt aan wie het geld kan worden uitgekeerd. Deze doelen sluiten aan bij de waarden, die het platform zelf ook nastreeft. “Wij bieden de drie goede doelen de gelegenheid om zich binnenkort in een livestream te presenteren en de investeerder over te halen om hun bijdrage aan juist voor dat doel te bestemmen“, aldus van Buuren, “zo snijdt het figuurlijke mes aan wel vijf kanten.”