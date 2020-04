In verband met de situatie rondom het coronavirus hebben wij op 13 maart jl. het besluit genomen om de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 18 maart 2020 niet door te laten gaan. In vervolg op dat besluit hebben wij nu besloten de AvA te houden op 9 juni 2020.



