Persuitnodiging vrijdag 14 februari 2020



#échtcontact: Bekende Nederlanders zoeken écht contact met reizigers op station Utrecht Centraal



Écht contact staat zwaar onder druk in deze digitale samenleving. Om de urgentie en het belang van écht contact onder de aandacht te brengen, is er op vrijdag 14 februari een bijzondere “slowdate huiskamer” ingericht op station Utrecht Centraal. Tientallen organisaties en bekende Nederlanders bundelen hun krachten rondom deze missie.



O.a. prinses Laurentien, NS president-directeur Roger van Boxtel, Jamai Loman, Trijntje Oosterhuis, Jan Slagter, Marlijn Weerdenburg en influencers Peter de Harder en Jard Struik gaan in gesprek met reizigers.



U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn tussen 10:30-11:30 op Utrecht Centraal (ter hoogte van spoor 21).



Achtergrond

De cijfers laten zien: écht contact staat zwaar onder druk, met grote gevolgen. De een is geïsoleerd door te weinig (online) verbinding, een ander heeft juist stress van te veel contact(en) en weer een ander schreeuwt om écht contact. De roep om meer inclusie en een nieuwe sociale norm rondom digitaal gebruik wordt steeds luider.



De noodzaak voor écht contact:

- Ruim 1/5 van de Nederlanders 16-74 jaar is onvoldoende digitaal vaardig.

- 72% van de 55-plussers vraagt weleens om hulp bij het gebruik van internet.

- 29% van de jongeren geeft aan verslaafd te zijn aan sociale media.

- 42% van de mobiele gebruikers vindt het eigen mobiele gebruik te veel.



Organisaties in het hele land voeren actie

Ook op andere plekken in het land klinkt op de dag van de liefde de oproep tot écht contact. PostNL verrast mensen op de route met kletspakketten, Royal Schiphol Group organiseert het Connect Café in de vertrekhal, VodafoneZiggo roept iedereen op om via Welkom Online ouderen offline te helpen om online contact te maken, NS-conducteurs roepen op hun eigen creatieve manier reizigers op om écht contact te maken en Jumbo organiseert in al haar winkels de #échtcontact-tafels met Kletskoeken. Een overzicht van alle acties staat op: https://echtcontact.nu/



Deze actie komt voort uit de Alliantie Digitaal Samenleven, een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VodafoneZiggo en Number 5 Foundation. Meer informatie over de alliantie vindt u op https://digitaalsamenleven.nl/