Educatheek daagt leerlingen uit om goed doel in het zonnetje te zetten

Educatheek.nl zet in op 21 ste eeuwse vaardigheden!



Educatheek.nl is één van de grootste online leermiddelenwinkels van Nederland en brengt de vraag naar en het aanbod van leermiddelen en lesmaterialen samen.



Via Educatheek.nl bestellen onderwijsinstellingen, leerkrachten, docenten en ouders leermiddelen en lesmaterialen. Er wordt door Educatheek.nl intensief samengewerkt met (bijna) alle leermiddelenproducenten van Nederland.



Onderwijs draait om het uitdagen van je leerlingen. Educatheek.nl helpt daar graag aan mee! Niet alleen met het lesmateriaal, leermiddelen en spelletjes, maar ook met deze uitdagende challenge, waarbij 21ste eeuwse vaardigheden centraal staan. Leerlingen werken hier samen, zijn creatief én vooral ook sociaal! Voor deze challenge daagt Educatheek.nl scholieren uit om een maatschappelijk doel in de eigen buurt in het zonnetje te zetten. Dat kan een kinderziekenhuis zijn, de sportclub, de lokale bieb, maar ook de overblijfmoeders of de conciërge van de school. Als hij/zij/het zich maar belangeloos inzet voor kinderen, school of maatschappij.



Doe mee met de challenge en win een prijzenpakket voor jouw school!



Voor deze uitdaging mag je helemaal los: maak met je klas een reportage, een video, gedicht, kunststuk, knutselwerk, tekening, fotocollage of wat je maar creatief kunt bedenken.



Wat kun je winnen?



1e Prijs: lesmaterialen ter waarde van € 500,-



2e Prijs: lesmaterialen ter waarde van € 250,-



3e Prijs: lesmaterialen ter waarde van € 150,-



Meedoen



Je kunt je inzending mailen naar info@educatheek.nl onder vermelding van challenge. Vermeld ook je naam, contactgegevens en het maatschappelijk doel dat je wilt nomineren in je bericht.



Je kunt je inzending ook opsturen naar:



EDG Thuiswinkel B.V.



t.n.v. Challenge Educatheek



Postbus 43070



3540 AB Utrecht



Inzendingen die voor 1 juni 2018 bij ons binnen zijn (per post of email) maken kans op de prijzen.