Vrijdag 27 september: opening urban wellness SOAK in Amsterdam

Nieuw spa concept opent in gerecyclede zeecontainers



Vrijdag 27 september opent urban wellness SOAK haar deuren in Amsterdam Zuidoost. SOAK is een stoer wellness en sauna concept, opgebouwd uit acht gerecyclede zeecontainers. Rust, luxe en privacy staan centraal: met infrarood sauna therapie, een stoomcabine, een Finse sauna, zero gravity massagestoelen en gezonde sapjes en salades. Vanaf 12.00 uur is er een feestelijke opening met DJ’s en rondleidingen door de spa. Bezoekers kunnen de infrarood sauna en massagestoelen uitproberen. Direct naast SOAK (Hullenberg 6A) opent vrijdag ook De Hullenberg, een indrukwekkend kunstwerk van Leonard van Munster. Samen met de naastgelegen Brouwerij Kleiburg en De Proefzaak vormen ze een inspirerende stadsoase middenin de kantorenjungle van Amsterdam Zuidoost.



Van privé infrarood sauna tot gezonde sapjes



SOAK Urban Wellness biedt onthaasting in de drukke stad. Het is een plek om tot rust te komen tussen de dagelijkse routines door. Bezoekers kunnen er voor een snelle vitaliteit- en gezondheidsboost terecht. Het nieuwe wellness concept biedt ook voor mensen met beperkte tijd voor ontspanning en behoefte aan privacy soelaas. Bijzonder zijn de individuele infrarood sauna’s. Infrarood sauna therapie – de wellness trend van 2019 – verwarmt tijdens een privé sessie van 45 minuten het lichaam van binnenuit. De dieptewerking van infrarood dringt door tot 5 mm van de eerste lagen van je huid, spieren, zenuwen en botten. Het resultaat? Totale relaxatie, aanmaak van serotonine (het gelukshormoon), full body detox, huidverbetering en nog veel meer gezondheidsvoordelen. SOAK heeft daarnaast een stoomcabine, Finse sauna en massagestoelen. Boven worden gezonde sapjes, smoothies en yoghurt- en saladebowls geserveerd. Biologische wellness producten zijn er om ter plekke te gebruiken of mee naar huis te nemen om het spa-gevoel voort te zetten.



“Bij SOAK Urban Wellness vind je volmaakte ontspanning in je eentje of met een vriendin of partner. In een half tot anderhalf uur. Work hard, relax fast.” ~ Dagmar Fabels, oprichter SOAK



Opening met massages en muziek



Vrijdag 27 september opent SOAK haar deuren vanaf 12.00 uur. Er zijn rondleidingen door het bijzondere pand, opgebouwd uit acht zwarte zeecontainers. Bezoekers kunnen de infrarood sauna en zero gravity massagestoelen uitproberen. Ieder uur is er een wandeling door Holendrecht en Bullewijk, een stadswijk in transitie. Vanaf 17.00 uur zijn er Thaise mini-massages in de ’villa’ van het naastgelegen kunstwerk De Hullenberg. Muziek mag niet ontbreken: lokale DJ’s draaien vanaf 12.00 uur en in de avond speelt de Maspoti Band vanaf grote hoogte. Om 18.00 uur is de officiële opening met onder andere stadsdichter Gershwin Bonevacia, kunstenaar Leonard van Munster en SOAK oprichter Dagmar Fabels. Tijdens de opening krijgen bezoekers op alle gift vouchers 50% korting en wordt een luxe private wellness voor twee weggegeven.



Een gebied vol diversiteit, energie en mogelijkheden



SOAK ligt vlak naast IKEA en heeft uitzicht op de nieuwe ontwikkelingen in het gebied: de groene loods en het terras van De Proefzaak, Brouwerij Kleiburg en het kunstwerk De Hullenberg. Samen vormt het een inspirerende oase middenin de kantorenjungle van Amsterdam Zuidoost. Het gebied rondom de metrohaltes Holendrecht en Bullewijk is volop in beweging: in de komende twintig jaar worden er 40.000 nieuwe woningen gebouwd in Amsterdam Zuidoost.



“Ik bekeek verschillende plekken. Uiteindelijk koos ik voor Zuidoost. Zuidoost is heel divers en boeiend. In Amstel III is alleen weinig vermaak naast werken. Ik kan dus echt waarde toevoegen. Ik breng ontspanning, rust en gezondheid een stukje dichterbij. Zowel voor bewoners als voor alle werknemers in deze buurt.” ~ Dagmar Fabels, oprichter SOAK



Over initiatiefnemer Dagmar Fabels



Dagmar Fabels (1973, Groenlo) is een geboren Tukker, maar woont al vanaf 1991 in Amsterdam. Ze heeft jarenlang gewerkt in de commerciële dienstverlening en gooide in 2017 het roer om. Ze wilde zelf iets neerzetten dat helemaal van haar was. Ze stroopte de mouwen op en is nu de oprichter van een bijzondere pop-up spa. Ze koos daarbij heel bewust voor Zuidoost vanwege de diversiteit, de energie en de mogelijkheden. SOAK is geopend van dinsdag tot en met zaterdag en zondag op afspraak.



Over kunstwerk De Hullenberg



De Hullenberg is een metershoge berg met waterval, begroeiing en helemaal boven een ‘villa’ op schaal. Hier zal het ‘Poet in Residence’ programma plaatsvinden, gecureerd door stadsdichter Gershwin Bonevacia. Het kunstwerk De Hullenberg verwijst op speelse wijze naar de lokale straatnamen waarin bergen, heuvels en ruggen voorkomen én naar de toekomst van het gebied. Er komen vele hoge appartementencomplexen – man-made bergen – die het beeld van de buurt zullen bepalen. Kunstenaar Leonard van Munster staat bekend om het maken van installaties in de publieke ruimte die je aan het denken zetten.



Over HOBU



De initiatiefnemende organisatie HOBU, een samenwerking tussen WeTheCity, Pop-Up City, Vinger.nl en Ansah, is actief als aanjager in het gebied Holendrecht en Bullewijk. HOBU werkt samen met lokale pioniers aan tijdelijke én duurzame initiatieven die leiden tot een kwalitatieve, gemengde nieuwe stadswijk. Wat er gaande is, is te zien op www.hobu.amsterdam.