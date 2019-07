Eerste gestolen auto ter wereld opgespoord via Sigfox

AMSTERDAM – In Nederland is voor de eerste keer ter wereld een gestolen auto opgespoord met behulp van een Sigfox-signaal, dat normaliter gebruikt wordt voor het Internet of Things. Dankzij het signaal werd een gestolen Range Rover uit Düsseldorf onlangs teruggevonden in Venlo. Daarmee bewijst Sigfox zich als een nieuw wapen in de strijd tegen voertuigcriminaliteit.



Het aantal diefstallen van auto’s jonger dan drie jaar en dure oldtimers neemt de laatste anderhalf jaar fors toe in Nederland / Europa. De schade voor verzekeraars is daardoor verdrievoudigd, met als gevolg hogere premies. Vaak weten professionele autodieven voertuigvolgsystemen, waarmee de auto op afstand is te volgen en op te sporen, uit te schakelen. Via jammers blokkeren ze bijvoorbeeld het GPS-signaal.



In de techniek-wedloop met autocriminelen heeft Inter-Data BV / Chipfox, Europees marktleider op het gebied van voertuig volgsystemen.



In samenwerking met Chipfox en Heliot zijn verschillende manieren ontwikkeld om auto’s te volgen en op te sporen. Als de GPS wordt uitgeschakeld, kan Investigation & Recovery Service (IRS) de gestolen auto’s volgen en peilen via radiofrequentie (RF) of Sigfox. Bij de gestolen Range Rover waren alle systemen onklaar gemaakt, maar niet het Sigfox systeem.



Nadat Sigfox werd geactiveerd kon Investigation & Recovery Service (IRS) de auto via het Sigfox-signaal volgen.



,,Zover wij weten is dit een primeur en is dit de eerste gestolen auto op de wereld die met hulp van het Sigfox-signaal werd teruggevonden. Hiermee is het belang van het gebruik van meerdere opsporingstechnologieën aangetoond. Dit is een doorbraak in opsporingsland,” stelt Gerrit Walgemoet van Investigation & Recovery Service (IRS).



Sigfox is ontwikkeld voor het Internet of Things. Deze technologie kan kleine hoeveelheden data over lange afstand uitwisselen tussen objecten en systemen, terwijl er bijna geen stroom wordt verbruikt. Zo kunnen miljoenen apparaten verbonden worden met internet. Volgens Walgemoet kan het niet alleen gebruikt worden om gestolen nieuwe auto’s op te sporen, maar ook boten, oldtimers, vrachtauto’s en andere voertuigen en objecten.



Het project is ontstaan tijdens het voertuigcongres 2019 van Investigation & Recovery Service (IRS) in Brixem im Thale -Oostenrijk. Inter-Data heeft een eigen recovery portaal ontwikkeld, dat door alle partners gebruikt kan worden om gestolen voertuigen op te sporen. De opsporing van deze gestolen Range Rover was een samenwerking tussen diverse Europese bedrijven: Inter-Data BV, Investigation & Recovery Service (IRS), IKOM-Beratung, Heliot en Chipfox.