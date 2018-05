Livy introduceert het woningdaten: de juiste match voor iedereen

Deze maand lanceert Livy een innovatief concept: het woningdaten. Hierbij worden woningzoekers en -eigenaren op basis van hun vooraf ingevulde profiel en een aantal aanvullende criteria, gematcht. Iedereen die wil woningdaten kan gratis een eigen Mijnhuiszaken account aanmaken. Woningeigenaren zien op basis van hun aangemaakte profiel direct hoeveel matches er voor hun huis zijn. En woningzoekenden krijgen een overzicht van de beschikbare matches én te koop staande woningen.



In het matchingsproces wordt niet alleen gekeken naar budget en woonwensen, maar ook naar de levensfase waarin de woningzoekende zit en de buurt die daarbij past. Bij het woningdaten staan dus niet de huizen, maar juist de bewoners centraal. Mensen willen nu eenmaal graag in een buurt met gelijkgestemden wonen waar ze alle nodige voorzieningen bij de hand hebben.



Daarnaast kunnen woningzoekenden in hun persoonlijke, beveiligde MijnHuiszaken omgeving ook vrijblijvend bekijken hoeveel hypotheek ze kunnen krijgen, welke maandlasten daarbij horen én het aanbod van hypotheekverstrekkers bekijken. Ook zien ze meteen welke woningen daarbij passen.



Bij Livy draait alles om de consument. De aangesloten NVM makelaars zijn niet pand- maar klantgericht. Ze staan tijdens het hele proces klaar om advies en begeleiding te bieden. Daarom worden ze ook coaches genoemd. Ze ondersteunen waar nodig en kunnen taken overnemen waar de consument minder goed in is.



Woningdaten maakt de huizenmarkt laagdrempelig en transparant voor iedereen. In de huidige markt is dit een geheel nieuwe manier van werken die precies aansluit op de behoeften van de moderne woonconsument.



Het woningdaten is vanaf nu voor alle woonconsumenten beschikbaar. De dienstverlening van de coaches en hypotheekadviseurs wordt vervolgens landelijk uitgerold.