Finalisten Koning Willem I Prijs bekend

AWL, CSU Groep B.V. en Dura Vermeer (categorie Grootbedrijf);

Anthura, Von Gahlen en Van Raam (categorie MKB);

Gulpener Bierbrouwerij, P.G. Kuijpers & Zonen en Tony’s Chocolonely (categorie Duurzaam Ondernemerschap);

Uitreiking KWI Prijs voor alle categorieën samen op 25 november 2020.

De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland. Deze ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’ wordt tweejaarlijks toegekend aan een grootbedrijf, MKB-bedrijf en een bedrijf dat focust op Duurzaam Ondernemerschap. De jury van de KWI Prijs bestaat uit kopstukken uit het Nederlands bedrijfsleven en koningin Máxima. Zij hebben onlangs in de besloten bestuursvergadering de knopen doorgehakt. De komende weken bepaalt de jury wie zich winnaar mag noemen in elk van de drie categorieën.De finalisten voor de KWI Prijs 2020 in de categorie Grootbedrijf zijn AWL, CSU Groep B.V. en Dura Vermeer. In de categorie MKB zijn dit Anthura, Von Gahlen en Van Raam. Als laatste wordt er ook een plaquette uitgereikt in de categorie voor Duurzaam Ondernemerschap. De finalisten voor deze plaquette zijn Gulpener Bierbrouwerij, P.G. Kuijpers & Zonen en Tony’s Chocolonely.,,We zijn zeer onder de indruk van kwaliteit van inzendingen. Het was dan ook dit keer voor de jury niet makkelijk om tot een keuze te komen. Uiteindelijk is toch unaniem voor deze finalisten gekozen”, aldus algemeen directeur van de Koning Willem I Stichting Romy Blankenspoor.Op 25 november is de grote finale waarbij alle drie de winnaars hun prijs overhandigd krijgen. In welke vorm dit gebeurt wordt in verband met de bijzondere omstandigheden met betrekking tot de coronacrisis later aangekondigd.Einde persbericht