'Voorstel DNB omgekeerde wereld'

Het gisteren gepubliceerde voorstel van De Nederlandsche Bank (DNB) voor het zwaarder belasten van een eigen woning is een slecht idee uit de omgekeerde wereld. Omdat de huren hoog zijn en steeds verder stijgen, zouden daarom de woonlasten voor huiseigenaren ook omhoog moeten? Draai het dan om: verlaag of reguleer de huren en zorg voor meer huurwoningen.



Niet de fiscale regelingen maar het nog steeds groeiende woningtekort is de belangrijkste oorzaak van de steeds verder stijgende huur- en koopprijzen. De lage hypotheekrente is daarnaast een grote aanjager van de door DNB gesignaleerde ongelijkheid tussen huurders en eigenaren, hoewel die kunstmatig lage rente juist het gevolg is van het stimuleringsbeleid van de centrale banken, waar DNB er een van is. Het probleem is dus mede veroorzaakt door de centrale banken zelf.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis