KBO-PCOB blij met plannen geestelijke zorg

35 miljoen aan geestelijke zorg voor mensen die thuis wonen



Minister Hugo de Jonge (VWS) schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat ook mensen die thuis wonen binnenkort een beroep kunnen doen op een geestelijk verzorger voor hulp en ondersteuning. Hij trekt hier 35 miljoen euro voor uit. Voorheen werden gesprekken met een geestelijk verzorger alleen vergoed bij een verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Seniorenorgansiatie KBO-PCOB is blij met het nieuws.



Belangrijk aspect van goede zorg



Directeur Manon Vanderkaa: “Dit is het directe resultaat van het Manifest Waardig Ouder worden, waarvan wij één van de initiatiefnemers zijn.” KBO-PCOB pleit al langer voor levensbegeleiding om de gezondheid en het welbevinden van senioren te versterken, niet alleen in de laatste levensfase. “Geestelijke zorg zien wij als een belangrijk aspect van goede zorg. Het is mooi dat de afspraken in het regeerakkoord nu concreter worden”, aldus Manon Vanderkaa.



Gesprekken over levensvragen



Als je ouder wordt, of ingrijpende dingen meemaakt, is het logisch dat er vragen naar boven komen. Vragen over de zin van het leven, maar ook vragen rond ziekte en sterven. Uit onderzoek is bekend dat senioren behoefte hebben aan gesprekken over dergelijke levensvragen.



Manon Vanderkaa is ervan overtuigd dat de levensbegeleiding door geestelijke verzorgers veel voor ouderen kan betekenen. “Nadenken over de zin van je leven en hierover in gesprek gaan, al dan niet op basis van levensbeschouwing of religie, zou even normaal moeten zijn als lichamelijke zorg. Het kan de veerkracht en levenskunst van ouderen versterken.”