10 tips om van je urenfabriek een bedrijf te maken in 2019

Wat ondernemers wel weten, maar niet doen



Veel ondernemers hebben, of maken, geen tijd om plannen te maken voor het nieuwe jaar maar gaan gewoon door. Want er zijn deadlines, afspraken en 1001 andere dingen te doen. Maar als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wil je volgend jaar groeien en geen urenfabriek meer zijn? Maak dan een actieplan en volg deze tips, want ondernemen kun je gewoon leren. Dat is het advies van Bart van den Belt, bekend als spreker en oprichter van de Zakelijk Succes Academie.



‘Ondernemen is nou eenmaal iets dat in je bloed moet zitten,’ is een aanname die veelal wordt gebruikt om iemands succes dan wel falen te verklaren. Niets is minder waar, zegt Van den Belt. Zijn visie is dat ondernemen een vak is, en vakmanschap is een kwestie van het opbouwen van de juiste kennis, vaardigheden en ervaring. De ondernemersexpert zette 10 tips op een rijtje die veel ondernemers kennen maar te weinig mee doen.



1. De kunst van het ‘niks’ doen



Plan tijd om inzichten te verkrijgen in plaats van continu door te blijven hollen (waarheen?). Neem een voorbeeld aan ondernemer Warren Buffet, die het grootste deel van zijn tijd bezig was om inzichten te krijgen in zijn markt. Nu moet er natuurlijk gewoon brood op de plank komen maar je kan hier een begin mee maken. Plan een volle dag om eens stil te staan bij waar je mee bezig bent, wat er in de wereld gebeurt en hoe jouw bedrijf daar (nog) in past. Bekijk ook eens kritisch waar je geld mee verdient en aan spendeert. Wedden dat zo’n dag lucratief is?



2. Marketingplan



De meeste gemaakte fout van ondernemers: geen marketingplan maken. Iedereen weet het, slechts weinigen doen het. Wil je echt groeien, laat marketing dan ook een volwaardig onderdeel van je werk zijn en laat het niet op toeval aankomen. Bovendien is het erg duur als je ingaat op ad hoc aanbiedingen en last minute deals die weinig opleveren en vooral geld kosten. Maak het eenvoudig en stel een kalender op en vul per maand in wat je wil bereiken, welke middelen je inzet en hoeveel budget je hiervoor hebt. Het is jouw bedrijf, jouw visie: wees dus ook de kapitein die bepaalt wat jullie imago is.



3. Hoofdpijndossiers



Neem voor eens en altijd afscheid van hoofdpijndossiers. Een inkoppertje? Wedden dat jij nog een paar van die dossiers op de plank hebt liggen? Zorg er voor het einde van het jaar voor dat je hier korte metten mee gemaakt hebt. Dat lucht op, geeft ruimte voor nieuwe dingen en maakt je sterker als ondernemer.



4. Leer, luister en lach



Je onderneming kan niet harder groeien dan dat jij je ontwikkelt. Zet dus op een rijtje op welk gebied jij je verder wil ontwikkelen in 2019. Maak er echt tijd voor om jezelf beter te maken als ondernemer. Zijn er webinars of evenementen die leerzaam kunnen zijn? Systemen of vaardigheden die je onder de knie wil krijgen? In 2019 ga je ze gewoon leren. De kosten kunnen je misschien afschrikken maar bedenk dat je ze af kunt trekken van de belasting, dat maakt het al veel aantrekkelijker.



5. Aandacht voor…klanten



Neem in 2019 echt de tijd voor je klanten. Veel ondernemers zijn superdruk maar niet altijd met hun klanten. Investeer tijd om erachter te komen welk probleem jij nu echt voor ze oplost, waar de pijnpunten liggen en of je echt levert waar ze om vragen. Plan in je kalender ook wekelijks een uurtje om enkele klanten te bellen (niet mailen!) om bij te praten. Die tijdsinvestering verdien je 100% zeker terug, het is tenslotte nog altijd goedkoper om klanten te behouden dan nieuwe te vinden.



6. Niks te wensen met de goede mensen



Zorg er in de eerste plaats voor dat je met de goede mensen werkt en vervolgens dat jij goed voor hen zorgt. Onderschat de waarde van een goede werknemer die loyaal is niet. Dat betekent niet dat je hoogste salarissen moet betalen maar een goede werkomgeving moet creëren waar zij zich gewaardeerd voelen. Kijk voor 2019 wat jij kan doen om je werknemers beter te maken en betrek ze bij jouw plannen, doelstellingen en strategie.



7. Standaardiseer je verkoopproces



Sales kost veel tijd: offerte hier, plannetje daar. Standaardiseer het sales proces dan ook optimaal. Het is niet ingewikkeld, scheelt je in 2019 een hoop tijd en komt professioneler over. Maak die standaard offertes, een Q&A met de meest gestelde vragen en een bevestigingsmail. Werk je veel op urenbasis? Probeer dan toch zoveel mogelijk met pakketten van werkzaamheden te werken. Zowel voor de klant als voor jezelf geeft dit helderheid en overzicht.



8. Money wise



Stuur op cijfers en op cashflow. Ondernemingen die groeien krijgen niet alleen te maken met hogere omzetten maar ook met hogere kosten. Meer risico dus. Maak een financieel plan zodat je precies weet hoeveel omzet je iedere maand moet halen maar ook welke cashflow er continu moet zijn. Het kan een oplossing zijn om vooruit te factureren of om het totaalbedrag te splitsen in maandbedragen.



9. Onderscheidend vermogen



Toen je voor jezelf begon was dat vanuit een gedachte, een inzicht of een visie. Weet je nog wat dat was? Zorg dat dit weer op je netvlies komt want dit was je onderscheidend vermogen. Wat maakt jouw bedrijf anders dan anderen? Maak dit concreet en gebruik het in je communicatie en marketing. Klanten willen een bedrijf met een eigen verhaal, niet het zoveelste bedrijf dat zegt ‘professioneel’, ‘betrouwbaar’ en ‘innovatief’ te zijn. Vind je het lastig om erachter te komen wat jou anders maakt? Gebruik dan de bekende Golden Circle methode van Simon Sinek. Die helpt je te verwoorden waar je doet wat je doet en hoe je dat doet.



10. Doen!



De belangrijkste tip is: doen! Je kunt duizenden tips lezen maar daar alleen wordt je niet beter van. Het gaat erom dat je de mouwen opstroopt, uit je comfortzone komt en veranderingen doorzet. Kies voor het nieuwe jaar enkele tips en ga hiermee aan de slag. Want van goede voornemens alleen is nog nooit iemand beter geworden.



www.zakelijksucces.nl