Fondsen en overheden moeten investeren in agrifood MKB Afrika

Rabobank Foundation, AgriProFocus, Food & Business Knowledge Platform en ICCO Cooperation presenteren het rapport ‘Critical Capital for African Agrifood SMEs’. Het rapport evalueert de toegang tot risicodragend kapitaal voor midden- en kleinbedrijven (MKB) in de Afrikaanse agrifood sector. Deze bedrijven spelen een belangrijke rol in de voedselzekerheid van de sterk groeiende Afrikaanse bevolking, maar tegelijkertijd hebben zij nog weinig toegang tot passende financiering.



Bied agrifood MKB een breed scala aan financiële diensten



Het rapport focust op agrifood MKB die tussen wal en schip vallen: ze zijn te groot om in aanmerking te komen voor microfinanciering maar te klein voor een investering door banken en private investeerders. Een belangrijke conclusie van het rapport is dat er weinig investeringsfondsen bestaan die willen voorzien in de financieringsvraag van agrifood MKB. Deze vraag ligt vaak onder de 250,000 dollar, terwijl fondsen veelal investeren in bedragen van minimaal 1 miljoen dollar. Deze kleinere investeringen zijn vaak te arbeidsintensief en te weinig rendabel voor investeringsfondsen.



Het rapport roept beleidsmakers op om een graduation strategy te implementeren. Zo’n strategie maakt het mogelijk dat investeringsfondsen een breder en gevarieerder scala aan instrumenten aanbieden aan MKB dat aansluit bij hun eigen ontwikkelingsfase. Overheden en internationale ontwikkelingsorganisaties kunnen hieraan bijdragen door hun eigen investeringsinstrumenten te reorganiseren; door het mandaat te verruimen en door MKB toegang te geven tot - goedkopere - financieringsbronnen.



Belang van agrifood MKB voor voedselzekerheid



In 2050 zal de bevolking van Afrika verdubbeld zijn. Dit betekent grote uitdagingen voor de voedselvoorziening. Afrika kan zichzelf echter voeden, er is genoeg vruchtbare landbouwgrond. Afrika kan zelfs een wereldspeler worden in de agrifood sector. MKB spelen een sleutelrol hierin met belangrijke posities in de waardeketens: als leveranciers, afnemers, verwerkers en distributeurs van voedsel. Hiermee betrekken deze ondernemers kleine boeren in de waardeketen en kunnen ze productkwaliteit en efficiëntie in de landbouw verbeteren, wat bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening.



Over het onderzoek



Voor dit onderzoek interviewden lokale onderzoekers in Kenia, Tanzania, Zambia en Mali investeringsfondsen en agrifood MKB. Ook werd er uitgebreid desk research gedaan. In het rapport staan voorbeelden van succesvolle MKB die risicodragend kapitaal wisten aan te trekken en op die manier bijdragen aan ontwikkeling. Daarnaast worden er voorbeelden genoemd van MKB die juist geen toegang tot financiering wisten te krijgen. Het rapport bevat ook een inventarisatie met bestaande investeringsfondsen voor agrifood MKB in Afrika.



Het rapport wordt vrijdag 1 juni officieel overhandigd op de foodFIRST conferentie aan Hans Docter, directeur Duurzame Economische Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.



Het onderzoek is uitgevoerd door Bert van Manen, onderzoeker bij Fair & Sustainable Consulting.