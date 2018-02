GGN versterkt marktpositie door overname Invoned

GGN maakt vandaag de overname van Invoned bekend en zet hiermee een grote stap om haar marktpositie verder te verstevigen.



Door naast het bestaande productaanbod ook de markt van belastingvorderingen verder te betreden, zoekt GGN de verbreding. Met de landelijke dekking die GGN met haar deurwaardersnetwerk biedt en de efficiënte processen die Invoned heeft voor het behandelen van belastingvorderingen, wordt een unieke combinatie gecreëerd.



GGN en Invoned: unieke en sterke combinatie



Martin van Loon, CEO GGN: ‘Met deze overname zetten wij een belangrijke stap in het verder versterken van onze positie als marktleider in de markt van incasso- en deurwaardersdiensten. Invoned is de nummer 2 in de wereld van belastingvorderingen en is dé invorderingsexpert van Nederland. Door het bundelen van krachten creëren we een unieke combinatie: Invoned met een bestaande marktpositie en bewezen dienstverlening in fiscale vorderingen en GGN met een landelijk solide basis. Dat biedt perspectief voor verdere groei.’



John Scholten, directeur Invoned: ‘Invoned heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Daarbij is de behoefte ontstaan aan een stevige partner, om zo te kunnen blijven voldoen aan de toenemende en meer gespecialiseerde vraag naar invorderings-en incassowerkzaamheden. Door het samengaan met GGN ontstaat er een perfecte landelijke dekking van deurwaarders en komt een organisatie tot stand die, in de lokale belastingwereld, in staat én wettelijk bevoegd is alle voorkomende invorderings-en incassowerkzaamheden uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld de invordering van alle voorkomende lokale belastingen, terugvordering én verhaal ingevolge de Participatiewet en de WMO, alsmede de incasso van overige private vorderingen in het publieke domein. Dé basis voor een sterke marktpositie.’



Sociaal én financieel rendement



Het bundelen van de krachten gaat GGN ook helpen bij haar missie om meer mens-verantwoord te incasseren. Afgelopen anderhalf jaar is daar al een belangrijk verschil gemaakt. Onder meer door verdere digitalisering en automatisering, waarbij krachtige technieken als Artificial Intelligence, datadriven denken en datamining in combinatie met de ‘menselijke maat’ zorgen voor een hoger sociaal en financieel rendement. Natuurlijk is financieel rendement voor klanten belangrijk, maar gelukkig wensen zij ook steeds vaker een mens- en debiteurgerichte aanpak. Dat betekent zoveel mogelijk op maat én met oprechte aandacht. Want aandacht loont.



Over GGN



Met 14 eigen incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoren verspreid over het land en 1.000 medewerkers, onder wie 100 gerechtsdeurwaarders, 400 incassospecialisten en 35 juristen, is GGN de grootste gerechtsdeurwaarder- en incasso organisatie van Nederland. De marktleider loopt voorop als het gaat om innovaties en digitalisering.



GGN biedt organisaties alle diensten die nodig zijn om rekeningen betaald te krijgen. Van acceptatie, facturatie, debiteurenbeheer tot en met minnelijke en gerechtelijke incasso. Bij alles wat we doen maken we effectief gebruik van kennis van debiteuren en hun betaalgedrag waarbij sociaal en financieel rendement samenkomen. GGN, aandacht loont.