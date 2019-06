Hotel Ramada Scheveningen behaalt Green Key goud: het hoogst haalbare

SCHEVENINGEN, 14 juni 2019 – Een duurzaam hotel waar alles in het teken staat van kwaliteit. Dat is het onlangs verbouwde Ramada Scheveningen. Het hotel is onderscheiden met het Green Key niveau goud, het hoogst haalbare niveau van dit internationale keurmerk voor duurzame bedrijven.



De afgelopen maanden werden de hotelkamers onder meer voorzien van waterbesparende douchekoppen, de nieuwste ledtechniek en nieuwe wasbakken. Directeur Björn van Lith: “Hiermee zijn we nog duurzamer dan we al waren. We willen bewuster omgaan met water en energie. Daarom gebruiken we windenergie en moedigen we gasten aan om de airconditioning uit te schakelen zodra zij het raam openzetten. Maar duurzaamheid zit bij ons ook in kleine zaken, zoals fairtrade en biologische producten – liefst uit de omgeving – en biologisch afbreekbare verpakkingen.”



Nieuwe uitstraling



Ook als het gaat om stijl en comfort zijn er aanpassingen gedaan. Zo is het tapijt vervangen door pvc en hebben alle kamers nieuw behang, lampenkappen, vitrage en gordijnen gekregen. Van Lith: “Bij ons draait alles om kwaliteit, we willen excelleren in details. Hierbij gaat het om details van het product, maar ook in de beleving van onze gasten. Het complete plaatje moet kloppen. Hier zetten we ons elke dag met hart en ziel voor in. Ook Bas Proper, de eigenaar van het hotel, streeft hiernaar en dat is fijn samenwerken. Neem bijvoorbeeld de kwaliteit van de bedden. We verkopen een comfortabele slaapplaats, dus moeten de bedden perfect zijn. Bij ons vind je dan ook geen standaard hotelbedden, maar luxe Caresse Boxsprings. Verder hebben we elke kamer uitgerust met producten die je verblijf veraangenamen. Zoals een Nespresso koffiemachine en een flesje water van het huis.”



Kwaliteit voor gasten staat voorop



“Excelleren in details betekent ook goed luisteren naar je gasten” gaat Van Lith verder. “Soms vertelt iemand dat hij jarig is of een jubileum viert. Dan zorgen we dat er ’s avonds een kleine verrassing op de kamer staat, of versieren we de ontbijttafel. Hiermee willen we laten zien dat we onze gasten echt horen en zien.”



Dit jaar viert Ramada Scheveningen het vijfjarig jubileum. In de afgelopen jaren steeg het waarderingscijfer van een 8,4 naar een 8,7. “Dit hebben we bereikt door onszelf te blijven”, aldus Van Lith. “Bij ons krijg je de gemakken van een groot hotel, maar wel met een persoonlijke benadering. Het zijn de kleine dingen die het ‘m doen.”