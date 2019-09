Reudink en SilFit breiden samenwerking op gebied van logistiek uit

Per 1 oktober 2019 breiden Reudink, onderdeel van ForFarmers Group en actief in biologische diervoeders, en SilFit hun samenwerking op het gebied van logistiek uit. SilFit, dochteronderneming van Nijhof Wassink die al een deel van de huidige transportactiviteiten verzorgt, gaat de regie verzorgen voor alle bulkleveringen van Reudink. Zowel het hoge serviceniveau naar de biologische veehouders als de duurzaamheid van transport staan centraal in de samenwerking.



“De manier van werken bij Nijhof-Wassink en ons dochterbedrijf SilFit sluit perfect aan op waar Reudink voor staat. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we voor ze aan de slag mogen gaan”, aldus Martin Schoemaker, General Manager Feed Logistics bij Nijhof-Wassink.



SilFit is een logistieke dienstverlener, gespecialiseerd in het verzorgen van logistieke planningen met als doel de supply chain van organisaties te optimaliseren. Per 1 oktober krijgt SilFit een regierol op de transportplanning van alle franco bulkleveringen van Reudink. In de transportplanning die SilFit verzorgt zijn verschillende logistieke dienstverleners betrokken. De bekende bulkwagens in Reudink-stijl blijven actief in voerleveringen aan klanten.



Wilfred Jonkman, Directeur Reudink: “Het specialisme van SilFit sluit direct aan op onze doelstellingen om het transport van onze voeders naar onze klanten zo efficiënt mogelijk te organiseren en bovendien het serviceniveau naar onze klanten toe verder te verhogen. SilFit voert de regie op de transportplanning, een proces dat je zo slim mogelijk wilt inrichten. De transportafstanden van de fabriek naar onze klanten, biologische veehouders, zijn relatief groot en onze inzet is om met deze samenwerking de zogenaamde ‘lege kilometers’ terug te brengen, wat in lijn is met onze duurzaamheidsdoelstellingen.”