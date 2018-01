NOOTEBOOM TEXTILES VERSTEVIGT POSITIE MET INVESTERING DOOR EGERIA

Tilburgs familiebedrijf verwacht versnelde internationale expansie



Amsterdam/Tilburg, 17 januari 2018 – De Amsterdamse investeringsmaatschappij Egeria heeft overeenstemming bereikt met de familie Nooteboom over het verwerven van een meerderheidsbelang in stoffengroothandel Nooteboom Textiles. De familie Nooteboom houdt een significant aandeel in de onderneming. De transactie wordt naar verwachting de komende weken afgerond; financiële details zijn niet bekendgemaakt.



De in 1852 opgerichte groothandel is gespecialiseerd in stoffen voor dames- en kinderkleding en is marktleider in Europa. Sander Nooteboom, sinds 1994 aan het hoofd van het familiebedrijf: “Wij zijn de afgelopen jaren zowel binnen als buiten Nederland snel gegroeid. Dankzij de participatie van Egeria kunnen we onze ambitieuze groeistrategie versnellen en hebben we de mogelijkheid om uit te breiden naar nieuwe landen en markten. Egeria is voor ons een ideale partner, omdat ze niet alleen investeren, maar ook kennis, ervaring en een sterk, internationaal netwerk meenemen.”



“Nooteboom Textiles past als ambitieus Nederlands bedrijf met een sterke marktpositie uitstekend binnen onze investeringsstrategie”, aldus Hans Oerlemans, partner bij Egeria. “Het is een vijfde generatie familiebedrijf met een zeer betrokken eigenaar en een professioneel management, ik ben zeer verheugd dat de huidige eigenaar een aanzienlijk aandeel in het bedrijf houdt.” Volgens Oerlemans liggen er grote kansen voor de onderneming: “Nooteboom is de laatste jaren snel gegroeid, voornamelijk dankzij een sterke focus op de klantrelatie en een zeer brede productportfolio. Wij zullen het bedrijf onder andere ondersteunen bij verdere internationale expansie, de uitrol van een digitale strategie en de uitbreiding naar andere segmenten, zoals textiel voor woningdecoratie. Ik zie ernaar uit om samen met Sander Nooteboom en zijn team de potentie van Nooteboom Textiles optimaal tot zijn recht te laten komen.”



Over Nooteboom Textiles

Nooteboom Textiles is in 1852 als herenkleding winkel in Tilburg opgericht door Urias Nooteboom. Ruim 165 jaar later is het familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de textielbranche. Nooteboom Textiles is als groothandel gespecialiseerd in stoffen voor dames- en kinderkleding en is marktleider in Europa. Het bedrijf is actief in meer dan vijftig landen en heeft circa 85 mensen in dienst.



Over Egeria

Egeria is een in 1997 opgerichte, onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op middelgrote Nederlandse ondernemingen en ondernemingen met een Nederlandse connectie. Egeria investeert in gezonde bedrijven met een ondernemingswaarde tussen de EUR 50 en 350 miljoen. Egeria Private Equity heeft deelnemingen in elf ondernemingen, waaronder IQI, Dutch Bakery, Clondalkin, CleanLease, HITEC, Izico, JET Group en Royal Sanders. De portefeuillebedrijven van Egeria hebben een totale omzet van ruim EUR 2,3 miljard en bieden werkgelegenheid aan bijna 10.000 mensen. Egeria is in 2017 door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) verkozen tot winnaar van de NVP ESG Award.Zie ook: www.egeria.nl