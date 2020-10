André Rieu kondigt nieuwe album “Jolly Holiday” aan

André Rieu Jolly Holiday Cd & Dvd Live Vanuit Maastricht



Met veel plezier kondigt André Rieu zijn gloednieuwe album “Jolly Holiday” aan, dat wereldwijd gereleased zal worden op 13 november 2020. Op deze LIVE registratie (CD & DVD) vind je een selectie van de beroemdste en meest geliefde kerstliedjes en romantische songs aller tijden, zoals Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, I’m dreaming of a White Christmas, Stille Nacht, Snowwaltz, Halleluja (Leonard Cohen), Walking in the Air, Sleigh Ride, Oh When the Saints, Can’t help falling in love, I Will Follow Him, Mary’s Boychild of What a Wonderful World. De DVD geeft je een exclusieve blik achter de coulissen van de magische wereld van André Rieu.



André Rieu: “Kerstmis is mijn favoriete tijd van het jaar! Met dit album neem ik je mee op een prachtige reis door Winter Wonderland – naar een sprookjeskasteel, de wereld van Santa Claus, de magie van Kerstmis en de heerlijke, romantische kersttijd. Ik droomde al jaren ervan om kerstconcerten te geven in mijn eigen stad, Maastricht. En in 2019 kwam die droom eindelijk uit. Dit album geeft de fantastische sfeer weer van deze concerten en bovendien een exclusieve blik achter de coulissen. Ik ben ontzettend blij dat ik dit met jullie allemaal mag delen en ik wens je een heerlijke kersttijd met heel veel muziek!”



In december 2019 kwamen 35.000 fans uit de hele wereld bijeen in Maastricht om met André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest drie onvergetelijke avonden door te brengen, avonden gevuld met romantiek, Kerst en muziek. Jij kunt nu ook van deze unieke sfeer genieten op deze bijzondere LIVE CD, gezellig bij jou thuis in de woonkamer. Dank zij de bijgevoegde exclusieve “Making-of-DVD” krijg je een unieke blik achter de coulissen van het fantastische podium van André’s eigen “Winter Wonderland”.



