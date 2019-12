Uitdagende kansen voor corporates en startups

Veel corporates zijn op zoek naar manieren om hun (markt)positie te versterken. Ze zien dat startups in staat zijn sneller dan zijzelf kansen te vertalen in nieuwe producten en diensten. Juist daarom zoeken corporates voor groei steeds vaker samenwerking met startups. Omgekeerd hebben ook startups baat bij samenwerking met corporates, want zij bieden hen toegang tot voor hen relevante markten, kennis, netwerken en reputatie.



Corporates en startups verschillen van elkaar in omvang, en natuurlijk in cultuur en organisatie. Juist door deze verschillen kunnen ze veel voor elkaar betekenen. Echter, zo’n samenwerking moet wel goed georganiseerd worden. Gezamenlijke strategische doelen, operationele complementariteit en de wil om samen te werken blijken dan belangrijk. Maar hoe geef je die samenwerking in de praktijk vorm? Hoe vind je elkaar überhaupt in die zee van kansen? Hoe kom je tot de juiste keuze als het gaat om de vorm van samenwerken? Hoe zorg je ervoor dat je leert van de samenwerking? En kun je ook gezamenlijk leren als corporate en startup?



Aan de hand van inspirerende praktijkverhalen brengen de auteurs de best practices en de onverwachte effecten in kaart van de samenwerking tussen negen startups en evenzovele bekende (Nederlandse) corporates. Managers van corporates en startupondernemers vertellen openhartig over de wijze van aanpak en hun ervaringen. Het boek bevat daarnaast lessen hoe ondernemers effectief van deze nieuwe strategie gebruik kunnen maken.



Dit nieuwe boek komt voort uit wetenschappelijk praktijkonderzoek, dat is uitgevoerd door Tilburg University en Birch Consultants. In opdracht van de Stichting Management Studies (VNO-NCW) te Den Haag.