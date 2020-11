Poll Hondenbescherming: bijna 9 op de 10 mensen is voor vuurwerkverbod

Vanwege het op handen zijnde vuurwerkverbod is er deze week veel discussie over de noodzaak van een dergelijk verbod. De Koninklijke Hondenbescherming gaf eerder deze week al aan groot voorstander te zijn van een dergelijk verbod. Niet alleen omdat het onze overbelaste zorg ontziet, maar ook omdat het een zegen is voor veel honden.



"Knettergek worden hondenhouders van de vuurwerkknallen," aldus directeur Daphne Groenendijk. "Veel honden en hun houders lopen al sinds deze zomer op hun tenen, omdat vuurwerk dagelijks schrik en angst geeft bij de honden."



Poll



De Koninklijke Hondenbescherming zette daarom deze week een poll uit. Binnen twee dagen kwamen er meer dan duizend reacties binnen. Meer dan de helft van de deelnemers aan de poll (64%) geeft aan dat hun honden (extreem) veel last hebben van vuurwerk en bijvoorbeeld op de vlucht slaan bij het horen ervan.



"Eén op de vijf huishoudens in Nederland leeft met een hond, kun je nagaan hoeveel houders dus zorgen hebben over deze arme dieren," reageert Groenendijk. "En dat terwijl ze vaak niets voor de honden kunnen doen omdat het onvoorspelbaar is wanneer de volgende knal klinkt." Het is dan ook niet verrassend dat de meerderheid van de deelnemers aan de poll (86%) liever vandaag dan morgen een vuurwerkverbod ziet. Slechts 6% vindt zo’n verbod ‘onzin’.



Opvallend is ook dat 69% van de honden lijdt met de jaarwisseling, omdat hun houders toch thuis (moeten) blijven. Groenendijk geeft aan dat dit jaar dat leed erger zou kunnen zijn zonder vuurwerkverbod: "Omdat veel honden nu al knettergek worden door vuurwerkgeknal zou de piek rond de jaarwisseling nog lastiger te verhapstukken zijn voor ze. Extra goed dus dat juist dit jaar met de jaarwisseling die piek niet te verwachten is dankzij de regelgeving die de overheid overweegt."



Vluchten voor vuurwerk



Normaal gesproken vluchten hondenhouders ook weg uit 'vuurwerkgebied', een even groot deel gaat naar het buitenland als naar een vuurwerkluwe plek bij een relatie. Door het vuurwerkverbod wordt mogelijk dergelijk ‘onnodig reizen’ voorkomen.



Andere interessante uitkomsten uit de poll zijn dat 62% van de honden geen medicijnen krijgt tegen de vuurwerkangst. Worden er wel medicijnen gebruikt, dan is 81% op dierenartsvoorschrift en 19% gekocht in een dierenwinkel. Alternatieve geneesmiddelen lijken ongeveer even veel gebruikt te worden als medicijnen op dierenartsvoorschrift of uit de winkel.