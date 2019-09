SOS Familiedag bij SnowWorld Zoetermeer groot succes

Afgelopen weekend organiseerde SOS Kinderdorpen in samenwerking met SnowWorld Zoetermeer een familiedag om de donateurs te bedanken voor hun steun en betrokkenheid. Maar liefst 2500 donateurs werden dankzij SnowWorld getrakteerd op een onvergetelijke familiedag in de sneeuw.



Ieder jaar organiseert SOS Kinderdorpen in samenwerking met een partner de SOS Familiedag. Dit jaar werd het een heel SOS Familiedagweekend en is de partner SnowWorld Zoetermeer. Gedurende twee dagen had deze partner 2500 entreekaarten en skimateriaal beschikbaar gesteld voor donateurs van SOS Kinderdorpen. Het werd een succesvol weekend waarin de donateurs in groten getale kwamen opdagen.



De donateurs en hun familieleden kregen dankzij SnowWorld de kans optimaal te genieten van het wintersportgevoel. De kleintjes sleeënd op de kinderweide en de skiërs en boarders op de drie pistes, waaronder de steilste piste van Europa.



Insteek van de SOS Familiedag is om in de eerste plaats de donateurs te bedanken voor hun trouwe steun maar ook om op deze manier het belang van familie te onderstrepen. De meeste donateurs kwamen dan ook in gezelschap van hun familie. Hieronder wat reacties:



“Wij hebben allemaal genoten van een echte familiedag.”



“Met recht een onvergetelijke dag, wij hadden nooit eerder op ski’s gestaan!”



“Wat een verwennerij en wat leuk dat dit allemaal kan!”



SOS Kinderdorpen is blij met deze samenwerking waardoor zij in staat is om de achterban te bedanken en te betrekken bij hun missie om ervoor te zorgen dat steeds meer kinderen opgroeien in een liefdevol en veilig thuis.



Over SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen zet zich al 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op https://www.soskinderdorpen.nl/