Nederland kleurt paars op 4 februari

Op donderdag 4 februari, Wereld Kanker Dag, dragen wederom duizenden mensen in Nederland het paarse lintje met de boodschap Kanker draag je niet alleen. Met dit lintje van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kleurt Nederland paars voor aandacht voor de impact van kanker, en als steunbetuiging en eerbetoon aan iedereen die door kanker wordt geraakt.



Cijfers over kanker: enorme impact op ons allemaal



Elk jaar krijgen ruim 110.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. Er zijn meer dan 700.000 mensen in leven bij wie kanker in de afgelopen 20 jaar is vastgesteld. Zij leven met (de gevolgen van) kanker. Dit is een diverse groep bestaande uit personen die al klaar zijn met de behandeling, personen die worden behandeld en personen die pas recentelijk de diagnose hebben gekregen.



De gemiddelde overlevingskans bij kanker (gemiddeld over alle kankersoorten) vijf jaar na diagnose is 66 procent. Bij bepaalde kankersoorten is dit echter veel lager; bij alvleesklierkanker is dit maar vijf procent.



Kanker draag je niet alleen



Kanker raakt niet alleen de persoon die de diagnose krijgt, maar ook de naasten. Elk jaar op Wereld Kanker Dag, 4 februari, dragen duizenden mensen in Nederland het paarse lintje van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds met de boodschap Kanker draag je niet alleen. Het lintje wordt gedragen als steunbetuiging en eerbetoon aan iedereen die geraakt is door kanker. Veel mensen dragen het lintje ook uit dankbaarheid aan iedereen die er voor hen was in moeilijke tijden vanwege deze ingrijpende ziekte.



Vooral dit jaar is het dragen van het paarse lintje op Wereld Kanker Dag extra bijzonder. Het coronavirus heeft enorme impact op iedereen in Nederland, maar vooral op kwetsbare personen zoals kankerpatiënten. Het is daarom extra belangrijk om op Wereld Kanker Dag onze steun te laten zien aan deze personen en hun naasten.



Oproep voor Wereld Kanker Dag



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds roept iedereen op om het paarse lintje aan te vragen via wkof.nl/lintje en dit te dragen op 4 februari, Wereld Kanker Dag. Op die dag zullen deelnemers aan de campagne ook hun foto’s met het lintje, en hun motivatie om mee te doen, delen op de Facebookpagina van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: https://www.facebook.com/WereldKankerOnderzoekFonds



Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Wij zijn overweldigd door het aantal mensen dat het paarse lintje met ons zal dragen. Ook zijn wij ontroerd door de verhalen die zij met ons delen. Al deze levensverhalen geven een menselijk gezicht aan de enorme impact van kanker, en versterkt onze motivatie om vol toewijding te blijven werken aan een wereld zonder kanker. Wij roepen iedereen op om het paarse lintje aan te vragen en dit met ons te dragen op 4 februari.”