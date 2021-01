Veel kappers ontvangen geen steun



Kappersbranche verzet zich tegen beeld van ruimhartige steunmaatregelen overheid



Gisteren kwam het UWV met cijfers: het salaris van 1,3 miljoen mensen wordt deels door de overheid betaald via de derde NOW-regeling. Het gaat samen om 2,8 miljard euro. Dit zijn gigantische bedragen en het beeld ontstaat dat de overheid iedereen die het nodig heeft overeind houdt. Maar dit is zeker niet het geval.



Veel ondernemers in de kappersbranche hebben geen recht op steun



Een heleboel ondernemers in de kappersbranche vallen op dit moment, door de systematiek van de regelingen, volledig buiten de boot. Ze hebben nergens recht op. Dit leidt tot schrijnende situaties binnen een branche die keihard getroffen is en toch al door de reserves heen is door de tweede periode van sluiting. De marges zijn klein en de verloren omzet kan nooit meer worden ingehaald. Dit leidt ertoe dat ondernemers un personeel niet meer kunnen betalen, de huur of hypotheek niet meer kunnen voldoen of geen geld meer hebben voor hun eigen dagelijkse boodschappen. Zij kunnen niet langer wachten.



Kabinet weet al wat er moet gebeuren



Dinsdag werden door premier Rutte extra steunmaatregelen aangekondigd, maar hoe dit eruit gaat zien is nog onbekend. Dit vinden we een tegenvaller omdat wij al herhaaldelijk hebben laten zien waar het aan schort met de regelingen. Wij vragen het kabinet dan ook de beloften waar te rmaken: alle benodigde (extra) steun zo snel mogelijk wordt opengesteld voor alle kappers. Alleen zo halen we de door Rutte beloofde eindstreep, kunnen kappers voort blijven bestaan en blijft werkgelegenheid behouden.



Wat is er nodig voor de kappersbranche?



Wij vragen de overheid de volgende zaken te regelen:



· Aanpassing NOW 3.0: maak de regeling toegankelijk, flexibel en ruimhartig



Maak het mogelijk dat meer kappers met personeel gebruik kunnen maken van de NOW 3.0. Dit kan door de grens van het benodigde omzetverlies danig naar beneden bij te stellen en/of door het mogelijk te maken dat de NOW per maand kan worden aangevraagd in plaats van per kwartaal. Reeds aangevraagde NOW over het vierde kwartaal van 2020 moet alsnog kunnen worden aangepast voor de maanden dat de salon gesloten is. En de kappers die dan eindelijk gebruik kunnen maken van de NOW 3.0, moeten een hogere vergoeding krijgen. Wij willen loonkosten tijdens de periode van omzetverlies maximaal gecompenseerd krijgen.



· Aanpassing TVL: maak de regeling laagdrempelig en geef een hogere compensatie



Het kabinet moet er allereerst voor zorgen dat kappers überhaupt gebruik kunnen maken van de TVL want dat is nu meestal niet het geval omdat ze de omzetgrens niet halen. Dit kan door de aanvragen op maandbasis in plaats van op kwartaalbasis in te richten en/of door de grens van het benodigde omzetverlies zo laag mogelijk te maken. Daarnaast moet de compensatie danig omhoog.



Wij vragen het kabinet de lasten tijdens de periode van omzetverlies maximaal te compenseren.



· TOZO: pas de partnertoets aan



Bij de TOZO is een partnerinkomenstoets geïntroduceerd en dat zorgt ervoor dat maar heel weinig kappers van dit vangnet gebruik kunnen maken. Als het inkomen van jou en je partner boven het sociaal minimum uitkomt, kun je geen aanspraak meer maken op deze uitkering voor levensonderhoud. We begrijpen heel goed dat er geen ondersteuning nodig is als de partner een ruim inkomen heeft. Maar nu vervalt het recht op TOZO al bij een partner die een inkomen heeft dat net boven bijstandsniveau zit. Zeker in combinatie met de hoge drempels bij de TVL, zorgt dit voor zeer grote problemen voor kappers. Oftewel: hoe hoger het partnerinkomen, hoe minder TOZO.



Onze oproep: kabinet, zorg voor een staffel binnen de partnerinkomenstoets. Verhoog daarbij de inkomensgrens van de partner waarboven de TOZO vervalt.



· Lever maatwerk: maak een noodfonds voor driedubbel getroffen kappersbranche



Veel branches en sectoren hebben het zwaar en er zijn veel gedeelde uitdagingen, waar we ook samen voor knokken. Maar daarnaast zetten wij voor de kappersbranche in op maatwerk, zeker als de genoemde regelingen na aanpassing niet leiden tot de gewenste tegemoetkoming. We denken aan een noodfonds en bijvoorbeeld een eenmalige uitkering voor kappers. Waarom dit maatwerk? Kappers zijn niet één maar twee keer een lange periode gesloten en dat heeft de toch al kleine reserves weggevaagd. Daarnaast hebben de kappers onverwacht hun deuren moeten sluiten in december, een maand die van oudsher dé maand is waarin kappers hun omzetten draaien. Wij vragen het kabinet dus om specifieke steun voor onze branche om deze driedubbele klap te boven te komen.