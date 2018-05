Peter Heerschop maakt soloprogramma voor Het Nationale Theater

Cabaretier Peter Heerschop presenteert vanaf het nieuwe theaterseizoen exclusief voor Het Nationale Theater in Den Haag een nieuw programma: De Alles Komt Goed Zondagmiddag Show. De eerste voorstelling van de grofweg tweemaandelijks terugkerende show is op 2 december 2018 voor het eerst te zien in Theater aan het Spui. “Het is een talkshow, een cabaretvoorstelling én een bijeenkomst tegelijk”, zegt Heerschop over de inhoud. Op vrijdag 11 mei vanaf 14.00 uur start de voorverkoop van het nieuwe theaterseizoen via hnt.nl.



Peter Heerschop komt speciaal naar Den Haag voor een aantal bijzondere zondagmiddagen. Om ouderwets samen te zijn op zondag en om eens goed door te nemen wat er de afgelopen weken in de buurt of verder weg is gebeurd en wat wij daarmee moeten. "Het is een zondagse vertaling van seks, drugs en rock 'n roll in geloof, hoop en liefde", aldus Heerschop. De Alles Komt Goed Zondagmiddag Show is een intiem programma in café-opstelling voor een beperkt aantal bezoekers. “Wat krijgen we allemaal te zien?”, vraagt de cabaretier zich hardop af. “Nou, je krijgt vooral ook veel mee te maken.” Denk aan een interview met een bekende uit Den Haag op een manier waarop hij of zij nog nooit is geïnterviewd. “Je leert deze persoon op een geheel nieuwe manier kennen”, belooft hij. De Lieve Marianne-column van Heerschop die wekelijks in het 538-programma Evers Staat Op is te beluisteren, stopt vanwege het vertrek van Edwin Evers als dj van de ochtendshow, maar keert wel speciaal terug in het theater in een extra uitgebreide versie. Er komen ook gastacteurs langs, van toneelacteurs tot cabaretiers, om de toneel-of filmscène van de maand te spelen. Daarnaast speelt het publiek een essentiële rol in het rondje 'Belangrijke momenten' dat wordt gemaakt. De invulling van deze vaste onderdelen is iedere keer anders, waardoor elke zondagmiddag zijn eigen, unieke karakter heeft.



Speeldata



De nieuwe show van Peter Heerschop bij Het Nationale Theater is te zien op de volgende zondagen: 2 december, 17 februari, 7 april en 12 mei 2019 om 15.30 uur. Kaartverkoop via hnt.nl vanaf vrijdag 11 mei.