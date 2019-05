Campagnefilm Europees Parlement al meer dan 75 miljoen keer bekeken

De korte film 'Bepaal jouw toekomst' is al meer dan 75 miljoen keer bekeken. De video maakt deel uit van de bewustwordingscampagne voor de aankomende verkiezingen van 23 tot 26 mei voor het Europees Parlement.



Sinds de lancering op donderdag 25 april is de film van drie minuten al meer dan 75 miljoen keer bekeken. Dit is een zeer hoog aantal voor een campagne van een Europese instelling.



Ondertiteld in 32 talen en beschikbaar in 32 gebarentalen



De korte film is ondertiteld in de 24 officiële van de Europese Unie, meerdere regiotalen en vijf grote wereldtalen (Arabisch, Chinees, Hindi, Russisch en Turks). In totaal is de film dus in 32 verschillende talen ondertiteld. Met de hulp van de Europese Unie voor Doven (EUD) is de film ook beschikbaar gemaakt in 31 verschillende gebarentalen en Internationale Gebarentaal.



Waarom stemmen we?



De bekroonde Franse regisseur Frédéric Planchon is het brein achter de film. De korte film is in opdracht van het Europees Parlement ontwikkeld en geproduceerd door de Europese Radio-unie en het Deense bedrijf &Co./NoA. De film toont de intense en mooie, maar ook kwetsbare, momenten van geboortes in heel Europa en zet ons aan het denken waarom wij naar de stembus gaan. In de film zijn beelden te zien van echte geboortes in Europese ziekenhuizen. De film is de kern van de bewustwordingscampagne voor de Europese verkiezingen 2019 en is gebaseerd op onze gedeelde Europese waarden, emoties en verantwoordelijkheden. In de woorden van de jonge vertelster van de film: "Ieder van ons kan iets bijdragen, maar samen kunnen we echt het verschil maken."



Het online-platform ikstemdezekeer.eu maakt ook deel uit van de campagne van het Europees Parlement en is bedoeld om mensen te betrekken bij de Europese verkiezingen. Tot dusver hebben al meer dan een kwart miljoen mensen zich hier ingeschreven.



De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden in de hele EU plaats van 23 tot 26 mei. In Nederland wordt gestemd op donderdag 23 mei.